Tödlicher Betriebsunfall in Obersendling

Am Mittwoch, 25.02.2026, gegen 15:25 Uhr, befand sich ein 60-Jähriger mit türkischer
Staatsangehörigkeit und mit Wohnsitz in München bei der Arbeit auf einem
Betriebsgelände. Er bediente dort einen Bagger, mit dem zur Verschrottung vorgesehene
Fahrzeuge bearbeitet werden. Dabei drückte er mit dem Greifarm des Baggers das
Fahrzeugdach eines Pkw ein und drehte das Fahrzeug danach auf die Dachseite um.
Dabei bemerkte ein Zeuge, dass sich in dem Pkw eine leblose Person befand. Diese
Person, ein 82-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München, hatte sich wohl zuvor
unbemerkt in den Pkw begeben. Beim Eindrücken des Fahrzeugdachs wurde er tödlich
verletzt.
Der Notruf wurde alarmiert, woraufhin Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes
und der Polizei zu dem Betriebsgelände fuhren. Der tote 82-Jährige musste von der
Feuerwehr mit entsprechender Technik aus dem Pkw geborgen werden.
Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.
