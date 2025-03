Tödlicher Betriebsunfall in Unterföhring

Am Donnerstag, 13.03.2025, gegen 15:00 Uhr, befand sich ein 41-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck mit einem Arbeitskollegen auf dem Dach einer Firma in Unterföhring, um Arbeiten an einem dortigen Funkmast durchzuführen.

Nach Beendigung der Arbeiten fertigte er zur Dokumentation Bildaufnahmen an. Dabei stieg er auf ein Gitter, welches über einem Schacht lag. Anschließend verrutschte das Gitter und der 41-Jährige fiel über sechs Stockwerke nach unten. Dabei erlitt der 41-Jährige lebensgefährliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Das Kommissariat 13 übernahm noch vor Ort die Ermittlungen, insbesondere zur Unfallursache.