Tödlicher Verkehrsunfall – Aschheim

Am Mittwoch, 17.08.2022, gegen 20.00 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Mazda Pkw die Feldkirchner Straße von Aschheim kommend in Richtung Feldkirchen. Der 23-Jährige wollte nach den ersten Erkenntnissen nach links auf die Staatsstraße 2082 abbiegen. Im Mazda befanden sich noch zwei weitere Mitfahrer (29 und 66 Jahre alt).

Zeitgleich befuhr ein 18-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Honda Kraftrad auf der Feldkirchner Straße von Feldkirchen kommend in Richtung Aschheim. An der Einmündung zur Staatsstraße 2082 wollte dieser geradeaus weiterfahren.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde der 18-Jährige lebensgefährlich verletzt und unter laufender Reanimation vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er an seinen schweren Verletzungen. Die Personen im Mazda blieben unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Die Feldkirchner Straße musste für knapp drei Stunden komplett gesperrt werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.