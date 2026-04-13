Tödlicher Verkehrsunfall in Oberschleißheim

Am Samstag, 11.04.2026, gegen 03:30 Uhr, fuhr ein 22-Jähriger mit italienischer und marokkanischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis Landshut, mit einem Pkw VW die Ingolstädter Straße stadteinwärts. Aus bislang ungeklärten Gründen kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte im Grünstreifen mit mehreren Bäumen bis zum Stillstand. Der 22-Jährige erlitt bei dem Verkehrsunfall tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Zwei unbeteiligte Zeugen, welche sich auf der anderen Straßenseite befanden, verständigten sofort über den Notruf 110 die Polizei. Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei. Die Ingolstädter Straße stadteinwärts wurde während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die Feuerwehr musste zwei der beschädigten Bäume fällen.

Der Pkw VW wurde sichergestellt und in die Verwahrstelle verbracht.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.