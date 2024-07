Tötungsdelikt: 89-Jährige Tatverdächtige festgenommen – Hasenbergl

Am Donnerstag, 18.07.2024, gegen 19:50 Uhr, teilte eine 89-Jährige aus München über

den Polizeinotruf mit, dass sie in ihrer Wohnung eine Bekannte nach einem Streit tödlich

verletzt hätte.

Vor Ort konnte durch die Einsatzkräfte festgestellt werden, dass sich in der Wohnung der

89-Jährigen tatsächlich eine ältere leblose weibliche Person befand. Die Identität des

Opfers steht aktuell noch nicht sicher fest. Sie wies Spuren von massiver stumpfer

Gewalteinwirkung auf. Der Tatzeitpunkt war nach dem bisherigen Erkenntnisstand wohl

in den Vortagen. Es gibt bislang keinerlei Hinweise darauf, dass eine weitere Person an

dieser Tat beteiligt war.

Die 89-Jährige wurde festgenommen und wird nun im Verlauf des Tages dem

Ermittlungsrichter vorgeführt.

Die Ermittlungen in dieser Sache wurden noch am Abend vom Kommissariat 11

übernommen.