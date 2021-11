Am Samstag, 13.11.2021 kam es gegen 04.00 Uhr zu einem vollendeten Tötungsdelikt in Haar. Hierbei gerieten ein 35-Jähriger und ein 53-Jähriger, die aktuell in einem gemeinsamen Zimmer in der geschlossenen Abteilung der forensischen Klinik des KBO Haar untergebracht sind, aus bislang noch unbekannten Gründen aneinander. Die diensthabenden Pfleger der Abteilung wurden durch Schreie aus dem besagten Zimmer auf die Geschehnisse aufmerksam. Sie konnten an der Tür feststellen, dass der 35-Jährige im Zimmer mit einem schweren Gegenstand massiv auf den 53-Jährigen einschlug. Daraufhin verständigten sie unverzüglich die Sicherheitskräfte der forensischen Abteilung. Diese konnten den Täter im Anschluss überwältigen und fixieren.

Die hinzugezogenen Rettungskräfte verbrachten das schwerstverletze Opfer noch in ein Krankenhaus, wo jedoch wenig später der Tod des 53-Jährigen festgestellt werden musste.

Der 35-jährige Tatverdächtige verblieb in der forensischen Klinik.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar und somit Bestandteil der weiteren Ermittlungen, die von der Mordkommission des Polizeipräsidiums München geführt werden.