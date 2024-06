Tötungsdelikt in Milbertshofen: Mann nach Streit erschossen – Zeugenaufruf mit Upload-Portal

Am Montag, 03.06.2024, gegen 16:45 Uhr, erhielt die Polizei über den Notruf 110 die Mitteilung eines Passanten, dass es im Bereich der Schmalkaldener Straße zu einem Streit zwischen zwei Personen gekommen ist. Im Verlauf des Streits kam es zu einer Schussabgabe. Eine der Personen wurde hierbei lebensgefährlich verletzt. Die andere beteiligte Person verließ den Einsatzort unerkannt mit einem Kraftfahrzeug. Nach dieser wird mit mehreren Streifen sowie einem Helikopter gefahndet. Die Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung des Täters. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte die verletzte Person in ein Krankenhaus. Hier verstarb die Person an ihren Verletzungen.

Am Einsatzort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Es wurden mehrere Personen befragt.

In diesem Fall ermittelt das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte).

Sollten Sie Foto-, Video- oder Audioaufnahmen vom Tatort bzw. von der unmittelbaren Umgebung des Geschehens im Zeitraum von 16:15 bis 17:00 Uhr am 03.06.2024 ge-macht haben, möchten wir Sie bitten, diese der Polizei möglichst umgehend über die-ses Upload-Formular zur Verfügung zu stellen.

https://medienupload-portal01.polizei.bayern.de

Dieser Aufruf richtet sich auch an Verkehrsteilnehmer, die zu dieser Zeit an der Tatört-lichkeit vorbeigefahren sind und möglicherweise Aufnahmen (Dashcam o.ä.) gemacht haben.

Sofern die Übermittlung Ihrer Mediendateien über diese Wege und Anwendungen nicht funktionieren sollte, wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene Polizeidienststelle.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Schmalkaldener Str. (im Bereich Oberhofer Platz und Silcherstraße) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit die-sem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.