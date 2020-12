Tötungsdelikt in Obermenzing: 66-jährige Tod aufgefunden

Am Abend des Sonntag, 27.12.2020 fand eine Untermieterin im Tatortanwesen die leblose Vermieterin. Die sofort verständigten Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod bei der 66-jährigen Frau feststellen. Die festgestellten Verletzungen wiesen auf ein Tötungsdelikt hin, was sich durch die am Montag, 28.12.2020 durchgeführte Obduktion bestätigte. Seit der Auffindung werden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Bei dem Opfer handelt es sich um die aus Serbien stammende Deutsche Mira Kostov, die

in ihrem Haus alleine lebte, jedoch mehrere Zimmer (überwiegend an Personen aus ihrem

Geburtsland) untervermietete.

Über die Weihnachtsfeiertage waren die aktuellen Untermieter jedoch nicht im Haus.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere die

– in der Vergangenheit Kontakt zu Mira Kostov hatten

– sie in den letzten Tagen gesehen hatten

– in der Vergangenheit zur Untermiete bei dieser wohnten oder dort zu Besuch waren

– im Bereich Amalienburgstr./ Pagodenburgstr. zwischen Donnerstag, 24.12.2020 bis

Sonntag, 27.12.2020 verdächtige Wahrnehmungen (z.B. auffällige Personen oder

Fahrzeuge) gemacht haben werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.