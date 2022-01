Tötungsdelikt in Obermenzing

Am Montag, 10.01.2022 gegen 15:15 Uhr wurde das Auffinden einer leblosen Person in einer Wohnung in Obermenzing mitgeteilt. Rettungsdienst und Notarzt konnten dann nur noch den Tod der 72-jährigen Wohnungsinhaberin feststellen.

Aufgrund entsprechend festgestellter Verletzungen ergab sich der Verdacht eines Tötungsdeliktes, so dass die Mordkommission des Polizeipräsidiums München verständigt wurde. Nach dem aktuellen Erkenntnisstand kam die 72-Jährige durch stumpfe und spitze Gewalt ums Leben.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu Tatablauf, Täter und Tatmotiv werden von der Münchner Mordkommission durchgeführt