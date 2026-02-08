Tötungsdelikt in Untergiesing – Polizei ermittelt

Am Samstag, 07.02.2026, gegen 22:15 Uhr, wurde die Polizei zunächst über Hilferufe in einem Reihenhaus im Bereich der Pistorinistraße in Kenntnis gesetzt.

Sofort wurden Einsatzkräfte der Polizei zur angegebenen Örtlichkeit geschickt. Die erste Streife konnte vor Ort im Haus eine tödlich verletzte Person (eine 75-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München) feststellen.

Über die Einsatzzentrale wurden sofort weitere Polizeistreifen sowie der Rettungsdienst angefordert.

Die eingesetzten Beamten konnten kurz darauf im Nahbereich eine tatverdächtige Person festnehmen. Es handelte sich dabei um einen 23-jährigen deutschen Staatsbürger mit Wohnsitz in München.

Der 23-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Die Klärung der Haftfrage steht noch aus.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen des Kommissariats 11 (Tötungsdelikte) vor Ort ergaben sich Hinweise auf einen tätlichen Angriff auf die 75-Jährige, welcher gegen 22:10 Uhr stattfand.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gab es keine Vorbeziehung zwischen den beteiligten Personen. Warum sich der 23-Jährige im Haus der 75-Jährigen aufhielt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Ermittlungen in diesem Fall wurden daraufhin vom Kommissariat 11 übernommen.