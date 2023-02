Tolle Tage zum Münchner Faschingsausklang mit München-Narrisch

Nach einer zweijährigen Durststrecke für Münchens Narren sind nun endlich wieder von

Faschingssonntag, 19.,02.2023 – 10:30 Uhr bis Faschingsdienstag, 21.02.2023 – 19:00 Uhr, in der Münchner Innenstadt die Narren los.

„München Narrisch“ heißst die Party vom Stachus bis zum Marienplatz – der Höhepunkt der hiesigen Faschingssaison.

Die Fußgängerzone ist bunt geschmückt, für Essen, Trinken und Musik ist gesorgt, nur gute

Stimmung muß der Karnevalist selbst mitbringen. Die Maschkera ist perfekt, wenn der faschingswillige Mut zur Kostümierung beweist.

Bühnenprogramm

Faschingssonntag bis Faschingsdienstag

Großes Faschingstreiben bei München Narrisch in der Fußgångerzone

3 Tage auf 2 Bühnen am Stachus und am Marienplatz

Sonntag 10:30 Uhr bis 18:00 Uhr

Montag 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Dienstag 09:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Sonntag, 19.02.2023

Stachus 12:30 Uhr bis 17:00 Uhr die „Der D.J“

Marienplatz 12:30 Uhr bis 17.00 Uhr die Högl Fun Band

Zwischendurch auf beiden Buhnen gemischtes Showprogramm der Tanzschule Steuer von

Kindertanz über HipHop, Rock’n Rol, Salsa bis Tänze zum Mitmachen.

Montag. 20.02.2023

Auf den Bühnen am Stachus und am Marienplatz den ganzen Tag Halli Galli mit den 95.5 Charivari-Moderatoren Sabrina Gander und Markus Pürzer. Dazu garantieren die 95.5 Charivari-DJs mit lhren bewährten Beats Partylaune ohne Ende. Zwischendurch Showprogramm der Tanzschule Steuer.

Dienstag. 21.02.2023

Auf den Bühnen am Stachus und am Marienplatz Halli Galli mit den Hitradio 95.5 Charivari-

Moderatoren Sabrina Gander und Markus Pürzer. Dazu garantieren die 95.5 Charivari-DJs mit lhren bewährten Beats Partylaune ohne Ende. Zwischendurch Showprogramm der Tanzschule Steuer.

Highlight: Auftritt Mickie Krause. Der wahre König des Ballermanns gibt sich die Ehre um 15:00 Uhr am Stachus und um 17:00 Uhr am Marienplatz.

An allen 3 Tagen Einzüge der Faschingsgesellschaften mit Prinzenpaar und Hofstaat aus München und dem Münchner Umland, angeführt von der Münchner Gesellschaft Narrhalla.

Mit freundicher Unterstützung der Landeshauptstadt München und Radio Charivari ist die

Durchführung des großen Münchner Straßenfaschings heuer wieder ermöglicht worden.