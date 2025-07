Tollwood 2025 – Entspanntes und friedliches Sommerfestival endet

Tollwood hat Mut gemacht – Entspanntes und friedliches Sommerfestival endet – 770.000 Menschen auf dem Festival – 158.000 Fans in der Musik-Arena – Winterfestival ab 25. November

32 Tage Sommer – Theater, Live-Musik, Küchen aus aller Welt, Erlebnisse – rund 770.000 Menschen sind zwischen 19. Juni und 20. Juli in die Tollwood-Atmosphäre und das Motto „Mut und Machen“ eingetaucht. Das Kunstwerk am Eingang zeigt es: Mehrere tausend Hölzer haben die Besuchenden beschriftet – mit mutigen Worten, mit Sprüchen. So ist die „wooden cloud – Mut und Machen“ des Künstlers Martin Steinert immer weitergewachsen. Hochkarätige Konzerte, Artistik, Performances mit Humor und viele kleine Momente machten die vergangenen vier Wochen zu einem besonderen Festival im Olympiapark Süd.

Wiedersehen mit den Stars

Ein großer Anziehungspunkt waren die Konzerte in der Musik‑Arena: Rund 300 Künstler*innen – von Berq bis Patti Smith, von Iggy Pop bis Wanda, von BAP bis Marc Rebillet – standen auf der Bühne. Ein Programm, das mit 158.000 Besucher*innen die Erfolgsgeschichte des Vorjahres fortschrieb. Aber nicht die Zahl ist entscheidend für Booker Mathias Schaettgen, sondern das Konzerterlebnis. Er resümiert: „Neben all diesen fantastischen Abenden mit immer großartig aufgelegtem Publikum hat mich dieses Jahr der gute Klang restlos begeistert. Wir sind mehr als up to date, was das Klanggefühl angeht und das ist für mich das Allerwichtigste bei einem Konzerterlebnis.“ Begeistert zeigen sich nicht nur die Musik-Fans, sondern auch die Bands und Künstler*innen selbst. Dazu berichtet Mathias Schaettgen: „Viele von ihnen richten mittlerweile ihre Planungen für ein München-Konzert nach Tollwood aus. Das ehrt uns sehr und spornt weiter für die Zukunft an.“ Schon jetzt sind die Planungen für das Line-Up 2026 weit gediehen; die ersten neun Veranstaltungen sind bereits im Vorverkauf – darunter Konzerte mit Rainhard Fendrich, Gerhard Polt und den Well-Brüdern, Bosse und Oimara, weitere werden bald folgen. Der Booker verspricht: „Wir haben jedenfalls viele musikalische Farben auf der Ideenliste.“

Idyllisches Theaterlabor

Als „kleines Idyll“ empfanden Theaterfans das neue Tollwood Theaterlabor. Sechs unterschiedliche Produktionen haben die Menschen in die Kulisse im Grünen entführt, jede davon speziell und einzigartig. Der Publikumsliebling war die Compagnia Dromosofista, die in „Antipodi“ das Publikum mit Tanz, Klang und Licht verzauberte. Viele Gäste blieben nach der Vorstellung, unterhielten sich mit den Darstellenden und genossen die intime Stimmung.

Musik, Meditation und mehr

52 Events mit gut 100 Stunden Musik live und vom Plattenteller – so viel Kultur bot Tollwood in diesem Sommer; im Andechser Zelt spielten rund 70 Bands, darunter viele junge musikalische Talente aus München und der Region. In der Half Moon Bar trafen sich Menschen zu 60 Veranstaltungen – von Yoga über Capoeira bis hin zur Silent Disco. Drei Mal lud Tollwood zum Rudelsingen, mit mutmachenden einführenden Worten von Journalistin und Moderatorin Caro Matzko, dem Kabarettisten Harald Schmidt und Pfarrer Rainer Maria Schießler. Und der buddhistische Meister Mingyur Rinpoche zeigte etwa 200 Interessierten humorvoll, wie man auch mitten im Festivaltrubel zur Ruhe kommt, und meditierte gemeinsam mit ihnen.

Sechs Löwen für einen guten Zweck: Franz Jäger hat gemeinsam mit Festivalgästen in Workshops Tollwood-Löwen gestaltet. Am Ende brachten die Kunstwerke 3.900 Euro für drei mutige Organisationen ein. Das Kartoffelkombinat, die Energieschule München und 10drei e. V. erhalten jeweils 1.300 Euro für ihre engagierte Arbeit. Auch das Angebot für kleine Tollwood-Fans kam gut an. Barfußpfad, Liegestühle im Schatten und der Wasserspielplatz zogen Groß und Klein in ihren Bann. Bastel‑ und Kochworkshops waren meist ausgebucht. Am dritten Juli‑Wochenende bot die Sonntagsrallye mit 450 Kindern einen neuen Rekord.

In der Gastronomie an 53 Ständen aus aller Welt und auf dem Markt der Ideen mit 174 Anbietenden knüpfte die Nachfrage nach einem ruhigen Start bei großer Hitze an das Niveau von 2024 an. Besonders gefragt war Eis: Der Verkauf legte um 20 Prozent zu.

Noch mehr Tollwood

Worauf dürfen sich Tollwood-Fans jetzt freuen? Auf das Tollwood Winterfestival, das am 25. November auf der Theresienwiese öffnet. Dann zeigt Johann Le Guillerm im Theaterzelt sein poetisches Stück „Terces“. Zum Jahreswechsel steigt am 31. Dezember die Silvesterparty mit viel Live-Musik. Und während alle noch diesen Sommer genießen, laufen bereits die Planungen für 2026. Die ersten Konzerte stehen bereits fest. Karten gibt‘s unter der Tollwood-Tickethotline 089 38 38 50 0 (versandkostenfrei) oder über die offiziellen Ticketpartner München Ticket und Eventim (nur Musik-Arena), Infos zu den Konzerten unter www.tollwood.de.