Tollwood: Ideen für eine klimafreundliche Stadt

Im Olympiapark Süd steigt von 21. Juni bis 21. Juli das Tollwood-Festival. Unter dem Motto „Zusammenwachsen“ laden das Referat für Klima- und Umweltschutz (RKU) und das Mobilitätsreferat (MOR) dort gemeinsam dazu ein, sich auf der Gesprächsbank über Ideen für eine klimafreundliche Stadt auszutauschen.

Christine Kugler, Referentin für Klima- und Umweltschutz: „‚Zusammenwachsen‘, unser diesjähriges Motto auf dem Sommerfestival, ist für den Klima- und Umweltschutz von besonderer Bedeutung. Wenn jeder einen Beitrag leistet, ist die Wirkung immens. Ziehen wir an einem Strang, können wir Dinge erreichen, die für einzelne in weiter Ferne stehen. Also machen Sie mit, besuchen Sie uns beim Tollwood-Festival, kommen Sie ins Gespräch mit uns und erfahren Sie, was Sie für den Klimaschutz tun können – wir freuen uns auf Sie!“

Georg Dunkel, Mobilitätsreferent: „Es geht nur gemeinsam, gerade im alltäglichen Straßenverkehr. Ich wünsche mir deshalb Respekt und Rücksicht auf Münchens Straßen – so wird der Verkehr nicht nur sicherer, es können auch alle mit mehr Freude unterwegs sein. Nehmen Sie Platz auf der Gesprächsbank, informieren Sie sich über neue Mobilitätsangebote wie Shared Mobility oder testen Sie, was Sie im Verkehr ablenkt.“

Beim sogenannten Entscheidungsbaum der Kommunikationsmarke Re:think München des Referats für Klima- und Umweltschutz können Besucher*innen sich überlegen, in welchem Bereich sie persönlich helfen können, München noch klimafreundlicher zu machen. Vor Ort erwarten Besucher*innen außerdem Informationen und spannende Mitmachaktionen für mehr Klimaschutz im Alltag.

Das Mobilitätsreferat informiert darüber, welchen Beitrag Shared Mobility für eine lebenswerte Stadt der Zukunft leisten kann und wie Münchner*innen vom eigenen Auto auf vielfältige und geteilte Verkehrsangebote umsteigen können. Auf den Straßen zusammenhalten – das bedeutet auch, im Verkehr aufmerksam und rücksichtsvoll zu sein. Deshalb möchte das Mobilitätsreferat beim diesjährigen „Merci Dir“-Stimmungsbarometer wissen: „Was lenkt euch im Verkehr am meisten ab?” Beim Ablenkungstest können Besucher*innen herausfinden, wie sie auf der Straße noch achtsamer unterwegs sein können.

Außerdem zeigt die Fairtrade Stadt München bei einem Glücksrad-Gewinn-Spiel, was genau fairer Handel ist. Die Fairtrade Stadt München ist ein stadtweites Bündnis von Vertreter*innen der Zivilgesellschaft, der Kirchen, des Einzelhandels und der Stadtverwaltung. Bereits seit 2013 setzt das Bündnis sich gemeinsam für Fairen Handel, gerechte Produktionsbedingungen und Handelsbeziehungen ein.

Folgende Aktionen sind geplant:

– Mittwoch, 26. Juni, von 16 bis 20 Uhr: Shared-Mobility-Sprechstunde des Mobilitätsreferats

– Donnerstag, 27. Juni, von 17 bis 20 Uhr: RKU mit Re:think München

– Mittwoch, 3. Juli, von 16 bis 20 Uhr: Shared-Mobility-Sprechstunde des Mobilitätsreferats

– Donnerstag, 4. Juli, von 17 bis 20 Uhr: RKU mit Re:think München

– Mittwoch, 10. Juli, von 16 bis 20 Uhr: RKU mit Fairtrade Stadt

– Freitag, 12. Juli, von 17 bis 20 Uhr: RKU mit Re:think München

– Samstag, 13. Juli, von 17 bis 20 Uhr: RKU mit Re:think München

– Sonntag, 14. Juli, von 12 bis 18 Uhr: Shared-Mobility-Sprechstunde des Mobilitätsreferats

– Donnerstag, 18. Juli, von 16 bis 20 Uhr: RKU mit Fairtrade Stadt

– Samstag, 20. Juli, von 12 bis 20 Uhr: Shared-Mobility-Sprechstunde des Mobilitätsreferats

Mehr Informationen unter https://rethink-muenchen.de/tollwood.