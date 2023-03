Tollwood Musik-Arena: Das Line-Up steht

Tollwood Sommerfestival 2023: Wo Newcomer auf lebende Legenden treffen

Das Line-Up der Musik-Arena: 30 Konzerte von nationalen und internationalen Stars stehen fest – neu im Vorverkauf: Provinz kommen am 18. Juni, SDP eröffnet Tollwood am 16. Juni.

Anfang März und das Line-Up für das Tollwood Sommerfestival steht. Ganz neu dabei: SDP, die nach ihrem großen Erfolg vom Tollwood Sommerfestival 2022 das Festival in diesem Sommer am 16. Juni eröffnen. Zwei Tage später macht die Indie-Pop-Band Provinz die Musik-Arena zu ihrer Bühne. Der Vorverkauf startet am 1. März. Wer am 4. Juli die Tollwood Musik-Arena rockt, wird am 1. April bekannt gegeben. Fest steht: Eine weltweit sehr erfolgreiche britische Alternative-Rock-Band wird am 20. Juni die Musik-Arena füllen. Der Name wird bald verraten.

In diesem Sommer ist das Line-Up des Tollwood Sommerfestivals besonders vielfältig: Von 16. Juni bis 16. Juli bringen nationale wie internationale Acts die Musik-Arena zum Tanzen und Beben. Mit dabei sind Hochkaräter und herausragende Newcomer: TikTok-Sensation Ayliva, die Italo-Schlager-Combo Roy Bianco & die Abbrunzati Boys und die Hip-Hop-Legenden Die Fantastischen Vier jeweils gleich mit zwei Shows, Tiger Tom Jones, Blues-Rockerin Beth Hart und viele mehr. Konzertkarten gibt‘s unter der Tollwood-Tickethotline 089 383850 0 (versandkostenfrei) oder über die offiziellen Ticketpartner München Ticket und Eventim, Infos zu den Konzerten unter www.tollwood.de.

Neu im Line-Up: SDP und Provinz

Die neueste Erweiterung des Line-Ups sind SDP (Foto: Benjamin Diedering) und die Indie-Pop-Band Provinz. Das Duo aus Berlin-Spandau, das sich musikalisch zwischen Pop, Rock, Dance und Hip-Hop bewegt, hat im vergangenen Sommer die Musik-Arena gerockt. Nach dem ausverkauften Konzert 2022 kommen Dag-Alexis Kopplin und Vincent Stein mit ihrer Musik, die sie selbst als „irgendwie Pop“ bezeichnen, zum Auftakt des Tollwood Sommerfestivals auch 2023 wieder: am 16. Juni. Zum ersten Mal kommt Provinz in die Musik-Arena (18. Juni). Die Ravensburger Band ist bekannt für handgemachte Instrumentierungen, Coming-of-Age-Thematiken, unpoliert direkte Texte und den fieberhaft dahingeschmetterten Gesang von Frontmann Vincent Waizenegger.

Der Vorverkauf für die Konzerte am 16. und 18. Juni in der Tollwood Musik-Arena startet am Mittwoch, 1. März.

Von Anfang bis Ende: ein Line-Up, das begeistert

Mit einem Tollwood-Exklusivprojekt kommt Konstantin Wecker in die Musik-Arena. Mit seiner Filmmusik-Gala präsentiert der Komponist und Liedermacher den „Soundtrack meines Lebens“, begleitet vom Orchester der Bayerischen Philharmonie, zum ersten Mal als Filmmusiker. Diese außergewöhnliche Darbietung findet nicht wie zunächst geplant am 16. Juni, sondern am 4. Juli statt.

Hip-Hop mit den Fantastischen Vier in der Tollwood Musik-Arena? In diesem Sommer nicht nur bei einem, sondern gleich bei zwei Konzerten. Da die Nachfrage für den Termin am 25. Juni so groß war, hat Tollwood ein Zusatzkonzert am 11. Juli möglich gemacht. Bereits ausverkauft sind die Konzerte der Italo-Schlager-Combo Roy Bianco & die Abbrunzati Boys, der Sportfreunde Stiller, die zum ersten Mal in der Musik-Arena auftreten sowie der Abschluss-Abend mit den Tollwood-Urgesteinen: Schmidbauer & Kälberer laden ein und bringen Hannes Ringlstetter mit auf die Bühne. Die legendären Konzertabende der beiden Vollblutmusiker gehören zum festen Bestandteil des Tollwood-Musikprogramms.

Kartenvorverkauf: Jetzt heißt’s schnell sein

Hochkarätige Namen füllen das Line-Up: Von TikTok-Sensation Ayliva über Fury in the Slaughterhouse, Nico Santos, SANTIANO und Silbermond bis hin zu Jan Delay, Danger Dan und Adel Tawil – damit kommen alle Geschmäcker auf ihre Kosten. Ein Abend für Fans des Mittelalters, hartem Rock und Metal wird der 1. Juli: Tollwood lädt zum Metfest 2023 mit Feuerschwanz, Fiddler‘s Green, Warkings und Grailknights.

Auch internationale Stars sind fester Bestandteil der Musik-Arena. So kommen dieses Jahr neben SKA-P, The Lumineers und Beth Hart auch der „Tiger“, Tom Jones, Blues-Gitarrist Joe Bonamassa und Bonnie Tyler auf Tollwood – sie bringt Chris Norman für ein Doppelkonzert der beiden Legenden mit. Mit Brass-Sound fetzt LaBrassBanda auf der Bühne, MEUTE vereint Techno und Blasmusik. Jacob Collier bringt seinen mehrfach Grammy-prämierten Sound in den Olympiapark Süd und lässt das Publikum an seinem musikalischen Genie teilhaben – eine klare Empfehlung für alle Musik-Fans. Karten gibt‘s unter der Tollwood-Tickethotline 089 383850 0 (versandkostenfrei) oder über die offiziellen Ticketpartner München Ticket und Eventim, Infos zu den Konzerten unter www.tollwood.de.

Das derzeitige Line-Up im Überblick

16.06.2023 | SDP – „Ein gutes schlechtes Vorbild“ Sommer Shows 2023

17.06.2023 | Adel Tawil – „Spiegelbild Tour 2023“

18.06.2023 | Provinz – „Live 2023“

19.06.2023 | Santiano – „10 Jahre – Die große Jubiläumstournee 2023“

20.06.2023 | wird am 01.04. bekanntgegeben!

21.06.2023 | AYLIVA – „Festivals 2023“

22.06.2023 | Porcupine Tree – „Closure / Continuation Summer 2023“

23.06.2023 | Tom Jones – „Ages and Stages Tour“

24.06.2023 | LaBrassBanda – „Brass Fire Tour 2023“

25.06.2023 | Die Fantastischen Vier – AUSVERKAUFT

26.06.2023 | Jan Delay & Disko No. 1

27.06.2023 | Jacob Collier

28.06.2023 | Nico Santos – „Summer Ride 2023“

29.06.2023 | The Lumineers – „Brightside World Tour“

30.06.2023 | Sportfreunde Stiller – „Jeder nur eine X Tour 2023“ + Gäste des Monats – AUSVERKAUFT

01.07.2023 | Metfest 2023: Feuerschwanz, Fiddler‘s Green, Warkings, Grailknights – Beginn: 17:30 Uhr

02.07.2023 | Bonnie Tyler & Chris Norman – „Two Legends – One Summer Night“ – Beginn: 18:30 Uhr

03.07.2023 | Danger Dan

04.07.2023 | Konstantin Wecker – „Der Soundtrack meines Lebens – Die große Wecker-Filmmusik Gala“

05.07.2023 | Meute – „Live 2023“

06.07.2023 | Spider Murphy Gang & Münchener Freiheit – „Gipfeltreffen der Münchner Kultbands“ – RESTKARTEN

07.07.2023 | Silbermond – „Auf Auf – Sommer 2023“

08.07.2023 | Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys – „Mille Grazie Monaco!“ – AUSVERKAUFT

09.07.2023 | Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys – „Mille Grazie Monaco!“ – AUSVERKAUFT

10.07.2023 | Beth Hart & Special Guest

11.07.2023 | Die Fantastischen Vier – ZUSATZSHOW

12.07.2023 | Pizzera & Jaus – „Comedian Rhapsody”, Beginn: 19:30 Uhr – Neues Programm

13.07.2023 | Joe Bonamassa & Special Guest – „The Guitar Event of the Year“

14.07.2023 | Fury in the Slaughterhouse – „HOPE 2023“

15.07.2023 | Ska P + Chico Trujillo + Talco – Beginn: 18:00 Uhr

16.07.2023 | Schmidbauer & Kälberer laden ein: Hannes Ringlstetter – „Aufgspuit zum 14. Mal!“ – Restkarten

Beginn der Konzerte: 19 Uhr – Ausnahmen sind gekennzeichnet.