Tollwood: Re:think München macht Klima- & Umweltschutz erlebbar

München feiert das Engagement für Mensch, Tier und Umwelt mit Mitmachaktionen, Kunst und großartiger Musik. Vom 16. Juni bis 16. Juli steigt im Olympiapark Süd das Tollwood-Festival unter dem Motto „Wasser – pures Leben“. Das Referat für Klima- und Umweltschutz (RKU) ist mit seiner Kommunikationsmarke Re:think München und einem abwechslungsreichen Programm dabei. Gemeinsam mit der Galerie Kullukcu & Gregorian zeigt das RKU in einer Live-Performance die „Grenzen des Wachstums“ auf und macht die Folgen der Klimakrise auf das Leben jeder*s Einzelnen sichtbar.

Herzstück der Ausstellungsfläche gegenüber des Hacker-Pschorr Brettls ist die Re:think Quartierslounge, die ab 16. Juni auf dem Tollwood-Gelände aufgebaut ist. Sie ist selbst ein gutes Beispiel für nachhaltiges Bauen: Der Strom kommt von der eigenen Solaranlage, die Baumaterialien sind recycelt oder Second Hand, die Wände sind begrünt. Ein perfekter Treffpunkt, um sich darüber auszutauschen, wie klimabewusstes Leben möglich ist. „‚Wasser‘, das diesjährige Motto des Sommerfestivals, ist auch für uns ein zentrales Thema. Extremwetterereignisse, die beispielsweise zu viel oder zu wenig Regen bringen, gehören mittlerweile zur Tagesordnung. Deshalb ist es so wichtig, unsere Stadt nach dem Schwammstadtprinzip weiter zu entsiegeln und mit mehr Grün- und Freiräumen an die Folgen des Klimawandels besser anzupassen“, so Christine Kugler, Referentin für Klima- und Umweltschutz.

Die Aufführungstermine der Live-Performance „Grenzen des Wachstums“ im Überblick: 17. Juni, 22. Juni, 7. Juli, 15. Juli, jeweils um 21 Uhr. Mehr Informationen unter https://rethink-muenchen.de/tollwood/.