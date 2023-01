Tollwood Sommerfestival 2023 – Am 16. Juni geht‘s los

Das Tollwood Winterfestival hat gerade mit der großen Silvesterparty geendet – schon richtet Tollwood den Blick auf den Sommer: Vom 16. Juni bis 16. Juli steht der Olympiapark Süd im Zeichen von Theater, Kunst, Performances, Konzerten und Umweltthemen. Derzeit wird das Programm geplant –fest steht schon jetzt: Es wird bunt und vielfältig.

Musik-Arena 2023| Musiklegenden und Newcomer

Nationale und internationale Stars auf Tollwood

32 Konzerte erwarten das Publikum im Sommer in der Tollwood Musik-Arena; 20 stehen bereits fest. Zur Eröffnung hat Konstantin Wecker extra für Tollwoodseine Filmmusik in einer Gala zusammengestellt. Gemeinsam mit dem Orchester der Bayerischen Philharmonie verspricht das Konzert am 16. Juni ganz großes Kino.

Das derzeitige Line-Up für die Tollwood Musik-Arena im Überblick (Stand 31.12.2022)

16.06.2023 | Konstantin Wecker – „Der Soundtrack meines Lebens – Die große Wecker-Filmmusik Gala“

17.06.2023 | Adel Tawil – „Spiegelbild Tour 2023“

22.06.2023 | Porcupine Tree – „Closure / Continuation Summer 2023“

24.06.2023 | LaBrassBanda – „Brass Fire Tour 2023“

25.06.2023 | Die Fantastischen Vier

26.06.2023 | Jan Delay & Disko No. 1

27.06.2023 | Jacob Collier

28.06.2023 | Nico Santos – „Summer Ride 2023“

30.06.2023 | Sportfreunde Stiller – „Jeder nur eine X Tour 2023“ + Gäste des Monats

01.07.2023 | Metfest 2023: Feurschwanz, Fiddler‘s Green, Warkings, Grailknights – Beginn: 17:30 Uhr

02.07.2023 | Bonnie Tyler & Chris Norman – „Two Legends – One Summer Night“ – Beginn: 18:30 Uhr

06.07.2023 | Spider Murphy Gang & Münchener Freiheit – „Gipfeltreffen der Münchner Kultbands“

07.07.2023 | Silbermond – „Auf Auf – Sommer 2023“

08.07.2023 | Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys – „Mille Grazie Monaco!“ – AUSVERKAUFT

09.07.2023 | Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys – „Mille Grazie Monaco!“ – ZUSATZSHOW

10.07.2023 | Beth Hart & Special Guest

12.07.2023 | Pizzera & Jaus – „Comedian Rhapsody”, Beginn: 19:30 Uhr – Neues Programm

13.07.2023 | Joe Bonamassa & Special Guest – „The Guitar Event of the Year“

15.07.2023 | Ska P + Chico Trujillo + Talco – Beginn: 18:00 Uhr

16.07.2023 | Schmidbauer & Kälberer laden ein: Hannes Ringlstetter – „Aufgspuit zum 14. Mal!“

Beginn der Konzerte: 19 Uhr – Ausnahmen sind gekennzeichnet.