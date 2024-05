Tollwood Sommerfestival 2024: Line-Up der Musik-Arena mit Wolfgang Ambros & Band mit Gast Claudia Koreck komplett

Austropop-Legende Wolfgang Ambros & Band mit Gast Claudia Koreck auf Tollwood

„Schifoan“ und viel mehr: Der österreichische Liedermacher kehrt am 30. Juni mit Band und einem Best-Of Programm in die Musik-Arena zurück – als special Guest dabei: Claudia Koreck.

„Gö, da schaust“! Wolfgang Ambros & die No. 1 vom Wienerwald machen es auf dem Tollwood Sommerfestival möglich: „Schifoan“ im Sommer. Der leidenschaftliche, lebensfrohe Musiker kehrt am 30. Juni in die Musik-Arena zurück. „Die Blume aus dem Gemeindebau“ oder „Es lebe der Zentralfriedhof“ – bei diesen und weiteren Hits aus fast fünf Jahrzehnten des Ambros‘schen Schaffens können Fans des Austro-Pop mitsingen und schwelgen – und sagen: „Zwickts mi!“ Als special Guest macht Claudia Koreck diesen Abend komplett. Leise, laut, intim, kraftvoll, humorvoll – dieses emotionale Wechselspiel ist es, was die Live-Performances der Sängerin, Texterin und Komponistin so unglaublich macht.

Mit diesem Konzert komplettiert Tollwood das Line-Up für das Sommerfestival im Münchner Olympiapark, das am 21. Juni von Bilderbuch in der Musik-Arena eröffnet wird. Tickets gibt’s unter der Tollwood-Tickethotline 089 38 38 50 0 (versandkostenfrei) oder über die offiziellen Ticketpartner München Ticket und Eventim.

Rock-Legenden und Pop-Größen

Das Tollwood Sommerfestival wartet mit Legenden der Musikgeschichte auf: Internationale Größen wie Nick Mason, Toto, ZZ Top, Status Quo & Canned Heat, Nile Rodgers plus Kool & The Gang, Loreena McKennitt und Greta van Fleet bringen die Musik-Arena zum Beben. Deutsche Musik-Größen wie Sarah Connor, Lena & Leony, Jan Delay, Clueso, dicht & ergreifend und Montez treten ebenso auf Tollwood auf wie JEREMIAS, Kaffkiez und Von Wegen Lisbeth & Kytes. Ein emotionaler Abend steht am 17. Juli bevor: Haindling kommt noch einmal in die Tollwood Musik-Arena zurück.

Bereits ausverkauft sind die Konzerte von Dieter Thomas Kuhn, Sarah Connor, Nina Chuba, dicht & ergreifend, Beth Hart, Clueso, Greta Van Fleet, Deine Freunde, Montez, Schmidbauer & Kälberer mit Hannes Ringlstetter, ZZ Top, FiNCH und PUR. Für Take That am 2. Juli gibt es nur noch VIP-Tickets.

Karten gibt‘s unter der Tollwood-Tickethotline 089 38 38 50 0 (versandkostenfrei) oder über die offiziellen Ticketpartner München Ticket und Eventim, Infos zu den Konzerten unter www.tollwood.de.

Tollwood Musik-Arena 2024 – das derzeitige Line-Up im Überblick

21.06.2024 | Bilderbuch – „Softpower Tour 24“ – Beginn: 18 Uhr

22.06.2024 | Dieter Thomas Kuhn – „Das Festival der Liebe“

23.06.2024 | ALPHAVILLE mit Live Orchester

24.06.2024 | Toto – „The Dogz of Oz World Tour 2024“ – Beginn: 18:45 Uhr

25.06.2024 | Sarah Connor – „My favorite Songs“

26.06.2024 | The BossHoss Twenty F**king Years!!

27.06.2024 | Nina Chuba – AUSVERKAUFT

28.06.2024 | Dicht & Ergreifend – „es werde dicht – Live 2024“

29.06.2024 | Lena & special Guest: Leony – Beginn: 18 Uhr

30.06.2024 | Wolfgang Ambros & die No. 1 vom Wienerwald & special Guest: Claudia Koreck – „Das Best-of-Programm“ NEU

01.07.2024 | Beth Hart & Guest: Andreas Kümmert

02.07.2024 | Take That – „This Life Under The Stars – European Tour“

03.07.2024 | Clueso – „Sommer Tour 2024“

04.07.2024 | Jan Delay & Disko No.1 – Best Of 25 Years

05.07.2024 | Nile Rodgers + Chic plus Kool & The Gang

06.07.2024 | Greta van Fleet – „Starcatcher World Tour 2024“

07.07.2024 | Deine Freunde – „Kindsköpfe im Park 2024“ – Beginn: 17:30 Uhr

08.07.2024 | Status Quo & Canned Heat – „Live 2024“

09.07.2024 | Nick Mason’s Saucerful Of Secrets

10.07.2024 | Montez – „Sommer 2024“

11.07.2024 | Schmidbauer & Kälberer laden ein: Hannes Ringlstetter

12.07.2024 | 15 Jahre – Jubiläum einer Erfolgsgeschichte: Schmidbauer & Kälberer laden ein: SchmidbauerS

13.07.2024 | Kaffkiez – „This Life Under The Stars – European Tour“

14.07.2024 | ZZ Top – „The Elevation Tour“

15.07.2024 | Jeremias – „Ich fühl alles für dich mit – Sommer 2024“ – Beginn: 18:30 Uhr

16.07.2024 | Loreena McKennitt – „Summer Tour 2024“ – Beginn: 19:30 Uhr

17.07.2024 | HAINDLING TOUR 2024

18.07.2024 | FiNCH – 10 Jahre FiNCH – 10 Jahre FiNCH – Zusatzkonzert – Beginn: 18:30 Uhr

19.07.2024 | FiNCH – 10 Jahre FiNCH – 10 Jahre FiNCH – AUSVERKAUFT – Beginn: 18:30 Uhr

20.07.2024 | Von Wegen Lisbeth & Kytes – Beginn: 18:30 Uhr

21.07.2024 | PUR – Sommer 2024