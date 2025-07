Tollwood Sommerfestival – Genuss-Spaziergang mit Theater, Musik und Kultur

In der dritten Woche auf dem Tollwood Sommerfestival: Humor, Mystik, Electrolore und mehr – Tollwood Theaterlabor, Musik-Arena, Rudelsingen – Vielfalt im Programm

Einfach mal übers Tollwood Sommerfestival flanieren? Im Tollwood Theaterlabor berührende und zugleich humorvolle Geschichten über das Leben erleben? Mystische Klänge mit Heilung am 1. Juli in der Musik-Arena lauschen, zu Electrolore von Alexander Marcus singen (4. Juli) oder am 5. Juli mit Willy Astor gleich doppelt sein 40-jähriges Bühnenjubiläum feiern? All das macht das Tollwood Sommerfestival möglich – und noch viel mehr. Denn das gibt es auch noch: Rudelsingen am 7. Juli mit offenen Worten von Harald Schmidt. Und am besten jetzt schon auf die Tollwood‑Löwen mitsteigern – bis zum 20. Juli laufen die Gebote noch. Der Erlös fließt in gemeinnützige Projekte in München.

Theater neu erleben

Ruhig und ein wenig abgeschieden liegt das neue Tollwood Theaterlabor mitten im Grünen. ymedioteatro begeistert mit einer Mischung aus magischem Schauspiel, präziser Choreografie, Puppenspiel, Objekt- und Clownskunst. Begleitet von Musik und Lichteffekten nimmt die Compagnie das Publikum mit auf eine Reise durch die Tiefen menschlicher Verbindungen – poetisch, visuell und zum Lachen tiefgründig. Ein manchmal absurdes, bewegendes Echo des Lebens.

Am Montag, 7. Juli, und am Dienstag, 8. Juli, liest der deutsche Schauspieler Jörg Reimers „Kutteldaddeldu und Konsorten“. Mit diesem Erzähltheater bringt er Joachim Ringelnatz’ Seemannslieder und Unsinnsverse mit Stimme und Gitarre auf die Bühne. Mal trotzt das Publikum der Melancholie, mal lacht es über plötzliche Pointen. Karten für 18,50 Euro für „EchO“ und 13 Euro für „Kutteldaddeldu“ (Kinder-/Socialticket 7,50 Euro) gibt‘s unter der Tollwood-Tickethotline 089 38 38 50 0 (versandkostenfrei) oder über den offiziellen Ticketpartner München Ticket, Infos zum Tollwood Theaterlabor unter www.tollwood.de.

Electrolore an der Isar

Ein ganzes Zelt voller Sound – das ist die Musik‑Arena. Am 1. Juli entführen zwei außergewöhnliche Bands auf eine Reise in längst vergangene Zeiten: Mit Heilung und The Hu treffen in der Tollwood Musik-Arena musikalische Rituale auf epischen Rock. Alexander Marcus mischt in seiner Electrolore am 4. Juli Elektro‑Pop mit Augenzwinkern, Willy Astor jongliert zu seinem 40-jährigen Bühnenjubiläum mit Wörtern: nachmittags am 5. Juli auf dem „Kindischen Ozean“ und abends um 19 Uhr mit einem „Best-of“. Und der Münchner ENNIO feiert am 6. Juli sein Heimspiel – sicher mit dabei die neue Single „Isar“. „Alles Liebe“ versprechen Max Herre & Joy Denalane am 7. Juli, wenn das Paar die Brücke zwischen Soul und Rap spannt. Für diese Konzerte gibt‘s Karten unter der Tollwood-Tickethotline 089 38 38 50 0 (versandkostenfrei) oder über die offiziellen Ticketpartner München Ticket und Eventim und an der Abendkasse.

Wer lieber im Chor singen will, ist am 7. Juli beim Rudelsingen genau richtig. Hier können alle einstimmen – passend zum Festival-Motto „Mut und Machen“. Was Mut für den Kabarettisten Harald Schmidt bedeutet, verrät „Dirty Harry“ zur Begrüßung im Amphitheater um 19 Uhr. Der Eintritt zum kollektiven Chor-Karaoke ist frei.

Was will man mehr vom Tollwood Sommerfestival? Vielleicht Genuss? Gibt’s an den 53 Gastro-Ständen mit einer Bio-Weltreise. Und Gemeinschaft? Schafft ein Tollwood-Besuch im Freundeskreis. In dieser Woche und noch bis 20. Juli auf dem Tollwood Sommerfestival.

Tollwood Musik-Arena 2025 – das Line-Up im Überblick

01.07.2025 | Heilung & special guest: The Hu – Beginn: 19 Uhr – Restkarten

02.07.2025 | BAP – „Zeitreise 81/82“ – Beginn: 18:30 Uhr – AUSVERKAUFT

03.07.2025 | MEUTE – Beginn: 19 Uhr – AUSVERKAUFT

04.07.2025 | Alexander Marcus – Beginn: 19 Uhr

05.07.2025 | Willy Astor: 40 Jahre – „Kindischer Ozean“ – Beginn: 14:30 Uhr; “Best of 40 Jahre” – Beginn: 19 Uhr

06.07.2025 | ENNIO – Beginn: 19 Uhr

07.07.2025 | Max Herre & Joy Denalane – Beginn: 19 Uhr

08.07.2025 | Joe Satriani & Steve Vai Satchvai Band – Beginn: 20 Uhr

09.07.2025 | 20 Jahre Revolverheld – Beginn: 19 Uhr

10.07.2025 | Element of Crime – „Live 2025“ – Beginn: 19 Uhr – AUSVERKAUFT

11.07.2025 | Wanda – Beginn: 19 Uhr – AUSVERKAUFT

12.07.2025 | Amistat – 19 Uhr

13.07.2025 | Spider Murphy Gang “Unplugged” – Beginn: 19:30 Uhr – AUSVERKAUFT

14.07.2025 | Patti Smith Quartet – Beginn: 19:30 Uhr – Restkarten

15.07.2025 | Marc Rebillet – Beginn: 19 Uhr

16.07.2025 | AIR play Moon Safari – Beginn: 19 Uhr

17.07.2025 | Schmidbauer & Kälberer laden ein: Ami Warning – Beginn: 19 Uhr

18.07.2025 | Faber – Beginn: 19 Uhr – Restkarten

19.07.2025 | Lea – Beginn: 19 Uhr – AUSVERKAUFT

20.07.2025 | Jamie Cullum – Beginn: 19 Uhr – Restkarten