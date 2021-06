Tollwood Sommerfestival vom 1. Juli bis 22. August 2021 im Olympiapark Süd geplant

Es wird klein, bunt und sicher. Das Tollwood Sommerfestival ist in einer kleinen und pandemiegerechten Variante vom 1. Juli bis zum 22. August 2021 im Olympiapark Süd geplant. Das Motto lautet „Ich will, weil ich kann, was ich muss.

#KeinGradWeiter!“ und soll daran erinnern, dass jenseits von Corona eine weitere Herausforderung ihrer Bewältigung harrt: die Klimakrise.

„Wir haben in den vergangenen Wochen intensiv daran gearbeitet, ein verkleinertes Tollwood mit einem umfassenden Corona-Schutzkonzept möglich zu machen“, so Pressesprecherin Christiane Stenzel. „Tollwood soll in diesem Sommer ohne Zelte, also komplett open air stattfinden“, so Stenzel weiter. „Ökologisches Engagement, großformatige Skulpturen, Walk-Acts, Live-Musik, Bio-Gastronomie und internationales Kunsthandwerk machen dabei weiterhin den Charme des Festivals aus. Wir freuen uns sehr auf ein Wiedersehen mit unserem Publikum und unseren Künstler*innen, Aussteller*- und Gastronom*innen!“

Tollwood hat für den Sommer ein umfassendes Corona-Schutz- & Hygienekonzept entwickelt. Die Besucherzahl wird begrenzt und das Gelände umzäunt. Mit Hilfe eines Ampelsystems auf der Tollwood-Website können sich die Gäste während des Festivals kontinuierlich über das Besucheraufkommen informieren. Detaillierte Informationen zum Programm und den Corona-Maßnahmen finden Sie in Kürze auf www.tollwood.de

Bitte beachten Sie, dass das Konzertprogramm der Musik-Arena aufgrund des Infektionsgeschehens auf das Tollwood Sommerfestival 2022 verschoben wurde. Eine Übersicht über die geänderten Konzerttermine finden Sie hier: https://www.tollwood.de/veranstaltungsort/musik-arena/