Tollwood stellt das Sommerprogramm 2018 vor: 30 Jahre Kunst, Kultur und Engagement für eine bessere Welt

30 Jahre Miteinander – das Tollwood feiert Jubiläum. Zwei Wochen vor Festivalbeginn stellte das Tollwood-Team am Donnerstag, den 14. Juni das Jubiläumsprogramm für das Sommerfestival 2018 im Olympiapark Süd vor. Von Mittwoch 27. Juni bis Sonntag 22. Juli lädt das Tollwood zu einem dichten Programm unter dem Motto „30 Jahre Miteinander“ ein. Denn seit drei Jahrzehnten gehen Kulturgenuss, Lebensfreude und Engagement für eine bessere Welt für das Münchner Kultur- und Umweltfestival Hand in Hand.

Tollwoods Geschenk an München: „O Fortuna“ auf der Seebühne

Zum 30-jährigen Jubiläum dankt Tollwood seinen treuen Besuchern mit einem der erfolgreichsten Chorwerke aller Zeiten: Carl Orffs „Carmina Burana“ in der Inszenierung der katalanischen Aktionstheatergruppe La Fura dels Baus. Die für außergewöhnliche Theaterexperimente bekannte Compagnie vereint in ihrer bildgewaltigen Performance Natur und Künstlichkeit, Grobheit und Raffinesse, Fortschritt und Ursprünglichkeit.

Jordi Domènech, Countertenor in den „Carmina Burana“ und Gast auf der Pressekonferenz beschrieb die Compagnie: „La Fura dels Baus is really a family, extremly creative, loves to improvise and a real family from the first moment.“

Mit farbenprächtigen Bildern und überraschenden Effekten ziehen etwa 100 Mitwirkende die Zuschauer in ihren Bann. In der beeindruckenden Kulisse der Bühne im Olympiasee tauchen die Besucher an zwei Abenden (30.6. und 1.7., 22 Uhr) bei freiem Eintritt in die faszinierende Welt von La Fura dels Baus ein – innovativ, exzentrisch und grenzüberschreitend.

Künstler-Mix in der Musik-Arena

Auf der Pressekonferenz waren Liedermacher Werner Schmidbauer, Multiinstrumentalist Martin Kälberer, der sizilianische Cantautore Pippo Pollina und die japanisch-bayerische Combo Coconami zu Gast. Die beiden deutschen Liedermacher stellten ihre CD „10 Jahre Tollwood“ mit Songs der vergangenen Festival-Konzerte und unterschiedlichsten musikalischen Gästen vor. Werner Schmidbauer über ihr Jubiläum: „Wir spielen heuer zum 10. Mal auf Tollwood in einer Reihe – das hätte ich nie gedacht. Das ist für uns das Jubiläum im Jubiläum!“ In diesem Sommer steht ihr Wegbegleiter und guter Freund Pippo Pollina mit auf der Bühne. Der bayerisch-sizilianische Liederabend findet am 20. und 21. Juli statt, beide Termine sind ausverkauft.

Einen Ausblick auf das außergewöhnliche Line-up lieferten auf der Pressekonferenz neben den Live-Auftritten die Video-Grußbotschaften einiger Musik-Arena-Künstler zum 30. Geburtstag – es gratulierten neben anderen Künstlern Ian Anderson, Wincent Weiss und Babylon Circus.

Diesen Sommer erwartet die Besucher ein außergewöhnliches Line-up in der Musik-Arena: Die kanadische Pop-Ikone Alanis Morissette kommt am 16.7. auf das Festival, unter anderem mit ihren Welt-Hits „Ironic“ und „Thank You“, Steven Wilson kombiniert treibenden Rock mit elektronischen Beats (15.7.). Gefühlvollen Pop sowie angesagten Hip-Hop bieten deutsche Künstler wie Wincent Weiss, Gregor Meyle und Marteria. Zudem locken im Jubiläumssommer Earth Wind & Fire (10.7.) mit den Klassikern der Musikgeschichte. Nach 26 Tagen endet mit dem Umweltaktivisten und Singer-Songwriter Jack Johnson das Tollwood Sommerfestival am 22. Juli (ausverkauft).

Artenschutz: Miteinander ist die Antwort

Das Tollwood lädt jedes Jahr aufs Neue zum Aktivwerden für eine bessere Welt für Mensch und Umwelt ein. Dieses Jahr befindet sich inmitten eines großen Feldes aus Wildblumen der Pavillon der Artenvielfalt. Aktionsort und zugleich Hommage an das vielfältige und höchst gefährdete Netz des Lebens auf der Erde: Ein von Bienen reich gedeckter Frühstückstisch, hängende Gärten und Schaukästen informieren die Besucher. Es heißt miteinander Lebensraum zu schützen und Ressourcen zu teilen. Dr. Andreas Fleischmann, Wildbienenexperte der Botanischen Staatssammlung erläuterte die Situation der Wildbienen in und um München und erklärte: „Auch ein blühender Straßenrand kann ein Lebensraum für die Bienen sein!“

Kunst am Platz zum 30. Geburtstag

Anlässlich des 30. Geburtstages tanzt DUNDU vom Olympiaberg ausgehend mit einer Geburtstagsparade der Toleranz und des Miteinanders über das Festivalgelände. Im übergroßen Gästebuch verwandeln zwei Speed-Zeichner, auf der Pressekonferenz Speed-Zeichnerin Lisa Schmidt, Festivalerinnerungen der Besucher in kreative Illustrationen und ein Tableau zeigt lustige, gewaltige, unvergessliche und vergessene Ereignisse aus 30 Jahren Festivalgeschichte.

Fußball: Die Spiele der WM mit Deutscher Beteiligung und die K.O. Phase werden an unterschiedlichen Orten auf dem Festivalgelände übertragen.

Über 70 Prozent aller Veranstaltungen wie Performances und Walk-Acts, die Live-Konzerte im Andechser Zelt und der Andechser Lounge, dem Hacker-Pschorr Brettl sowie das Kinder- und Jugendprogramm finden bei freiem Eintritt statt. Der Eintritt auf das Festivalgelände ist frei. Karten für die kostenpflichtigen Veranstaltungen (Musik-Arena, Caveman) sind unter der Tollwood-Tickethotline 0700- 38 38 50-24 (ca. 12,6 ct/min je nach Anrufernetz), auf www.tollwood.de sowie an allen üblichen Kartenvorverkaufsstellen erhältlich.