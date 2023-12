Tollwood Winterfestival – Markt der Ideen noch bis 23. Dezember 2023

Die letzte Woche auf dem Markt der Ideen mit Bio-Gastronomie, Kunsthandwerk, Feuershows, Artistik, Live-Musik und mehr – bis Silvester Limbo Unhinged im Spiegelzelt.

Noch bis 23. Dezember ist der Markt der Ideen auf dem Tollwood Winterfestival geöffnet. Hier lässt sich zwischen den Kunsthandwerksständen und durchs Bazar-Zelt flanieren und nach außergewöhnlichen Weihnachtsgeschenken Ausschau halten. Oder man begibt sich auf eine kulinarische Weltreise mit taiwanesischen Burgern, den sogenannten Baos, oder Spezialitäten aus Indien, Tibet, der Türkei – alles in Bio-Qualität – und dazu schmeckt ein Bio-Glühwein, eine Feuerzangenbowle oder ein hochprozentiger Apfelstrudel in flüssiger Form.

Wenn Funken und Keulen fliegen

An den letzten Tagen wartet das Tollwood Winterfestival mit einem spannenden Programm auf: Andrea Salustri zieht mit seiner Show „As long as it burns“ das Publikum in den Bann des Feuers – von Dienstag, 19. Dezember, bis Freitag, 22. Dezember, täglich um 16, 18 und 21 Uhr auf dem Feuershowplatz. Weltrekordler Jan Daumin lässt auf der Performancebühne die Keulen fliegen am Dienstag, 19., und Mittwoch, 20. Dezember, stündlich zwischen 16:30 und 20:30 Uhr. Am Donnerstag, 21. Dezember, zeigt er seine Jonglage-Künste um 17:30, 18:30, 19, 20 und 21:30 Uhr, nachdem zuvor Mathias Meusburger seiner Handpan sanfte Töne entlockt hat. Täglich bis zum 23. Dezember rollt außerdem Bastian als „Schneekönig“ in der Schneekugel vergnügt über das Tollwood-Gelände und zaubert den Menschen ein Lächeln ins Gesicht.

Im KunstRaum, der schon jetzt ein beeindruckendes Profil des kreativen Tollwood-Publikums zeigt, nutzen die Besucherinnen und Besucher des Festivals die Möglichkeit, beide Seiten des eigenen Ichs zu offenbaren. Und am Samstag, 23. Dezember, können sich alle bei der offenen Schreibwerkstatt nochmal alles von der Seele schreiben.

Ab Heiligabend wird auf dem Tollwood Winterfestival für die große Silvesterparty umgebaut. Und zwischen den Jahren – vom 26. bis 30. Dezember – verzaubert Limbo Unhinged weiter mit dem sinnlichen Varieté im Spiegelzelt. Tickets für Limbo Unhinged und die große Tollwood Silvesterparty mit Live-Musik und mehr auf der Theresienwiese gibt’s unter www.tollwood.de – Telefon: 089-3838500. Die Silvestergala ist bereits ausverkauft.