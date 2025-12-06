Tollwood Winterfestival: Pyro-Poesie, Klang-Wolke, Live-Konzerte – alles bei freiem Eintritt

Das Tollwood Winterfestival macht München wieder zum kulturellen Hotspot – und das für alle! Über 300 Veranstaltungen, also rund 90 Prozent des gesamten Programms, sind komplett kostenlos. „So kann jeder Artistik, Theater und Kunst hautnah erleben“, sagt Festivalsprecherin Stefanie Kneer. Und die Stimmung steigt schon vor dem Festivalgelände: Direkt an der U-Bahn Theresienwiese entfacht drumatical theatre bis Sonntag, 7. Dezember eine spektakuläre Feuershow mit treibenden Beats in Blue-Man-Group-Manier.

Mittendrin auf dem Festivalgelände wird das Publikum selbst kreativ: Bei der interaktiven Installation „Celestial Sound Cloud“ (bis 14. Dezember) entstehen Klang und Licht durch Körperbewegungen – jedes Mal anders, jedes Mal faszinierend! Im legendären Hexenkessel wird’s musikalisch heiß: Täglich gibt’s Live-Musik – von Schlager, Country und Rock bis hin zu Blues, Soul, Swing, Jazz und Pop.

Doch Tollwood kann noch mehr: Ein überdimensionales Peace-Zeichen zum Mitgestalten, das Engagement Labor mit Workshops und praktischen Tipps sowie die inspirierende Reihe „Stimmen, die bewegen“ im Theaterzelt – alles passend zum Festival-Motto: „Jetzt erst recht! Für Frieden, Demokratie und Umwelt.“ Natürlich ebenfalls bei freiem Eintritt.

Feuer, Beats & Pyro-Poesie

Wenn glühende Drumsticks durch die Luft fliegen und Flammen im Takt tanzen, ist klar: drumatical theatre ist am Start. Noch bis 7. Dezember verwandeln die österreichischen Ausnahme-Drummer den Feuershowplatz in ein brodelndes Inferno aus Rhythmus, Feuer und spektakulärer Choreografie. Das Finale ist ein absoluter Hingucker: Ein riesiger, brennender Würfel wirbelt über die Bühne – eine magische Mischung aus Feuerkunst, Beats und bewegter Skulptur.

Körper werden zu Instrumenten – Licht wird zu Musik

Über dem Performanceplatz schwebt die Celestial Sound Cloud – eine digitale Klang- und Lichtwelt, die sich nur durch dich bewegt. Ein Schritt, ein Winken, ein Hüpfen: Schon entstehen neue Ton- und Lichtmuster, die wie schimmernde Wolken über dem Platz tanzen. Erlebbar zu allen Festivalöffnungszeiten.

Live-Musik nonstop – der Hexenkessel brennt vor Energie

63 Bands, 29 Tage, täglich Live-Power: Der Hexenkessel ist das musikalische Herz des Winterfestivals. Zwischen dem 25. November und dem 23. Dezember bringen lokale Acts und nationale Künstler verschiedenster Genres das Zelt zum Kochen.

Auch für Kids gibt’s Action: Andy Kuhn lädt zu Mitmach-Lesungen ein, und Tom & Heiner sowie die Muckemacher sorgen mit fröhlichen Konzerten für strahlende Kinderaugen. Natürlich – wie alles im Hexenkessel – kostenlos.

Das komplette Programm gibt’s online unter tollwood.de.