Tollwoods Zeltdächer leuchten für Demokratie – Winterfestival ab 26. November 2024

Das Tollwood Winterfestival öffnet am 26. November mit Kunst, Performance und Engagement unter dem Motto „Wir braucht Dich!“ und einer Deutschlandpremiere

„Wir braucht Dich!“ – Motto des Tollwood Winterfestivals als leuchtende Botschaft

Festival du Cirque – Deutschlandpremiere von Circo Zoé „Deserance“

Mehr als ein Weihnachtsmarkt – Kunst und Engagement für unsere Demokratie

Der Pegasus funkelt bereits in der Novembersonne auf der Theresienwiese. Die Zelte für das Tollwood Winterfestival sind auch schon bereit. An den Ständen befestigen Menschen die letzten Dekorationen. Noch herrscht geschäftiges Treiben, damit am Dienstag um 14 Uhr die ersten Besucher*innen das Tollwood Winterfestival im vollen Glanz erleben können.

Das Tollwood Winterfestival vom 26. November bis 23. Dezember steht in diesem Jahr unter dem Motto „Wir braucht Dich!“. Die zentrale Botschaft: Demokratie braucht Engagement und Zusammenhalt – und uns, eben jedes Dich. Sobald die Dunkelheit einsetzt, verwandeln sich die Zeltdächer des Festivals in leuchtende Leinwände, auf denen Bilder und Botschaften für Toleranz und Gemeinschaft in die Nacht strahlen. Die Installation „Ein leuchtendes Manifest zur Verteidigung unserer Demokratie“ zieht das Publikum jeden Abend in seinen Bann. Um 19 Uhr erwartet das Publikum eine leuchtende Liebesgeschichte an die Demokratie auf den Zeltdächern – ein Highlight. Und auf den „Werte Bänken“ im Bazar-Zelt kann man persönliche Botschaften zu Demokratie und Gemeinschaft hinterlassen.

.

.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Mit der Deutschlandpremiere von „Deserance“ vereint die italienische Compagnie Circo Zoé vom 26. November bis 8. Dezember Operngesang, elektronische Live-Musik und Akrobatik in einer poetischen Inszenierung. Die Compagnie hat am Tag vor Festival-Beginn einen kleinen Einblick gegeben. Das Festival du Cirque bringt außerdem mit „Humans 2.0“ von Circa und „Duel Reality“ von The 7 Fingers zwei weitere international gefeierte Produktionen nach München. Für die Shows gibt es noch Restkarten unter www.tollwood.de. Die Zelte stehen – an den Ständen finden sich bereits handgefertigtes Kunsthandwerk und Kreatives aus recycelten Materialien. Und auch die Gastro-Stände warten auf die ersten Gäste – hier kann man Kulinarisches aus der ganzen Welt genießen – alles biozertifiziert. Während auf dem Festivalgelände die letzten Vorbereitungen laufen, liegt bereits eine besondere Atmosphäre in der Luft. Tollwood ist nicht nur ein Weihnachtsmarkt, sondern ein Ort, der Kunst, Begegnung und gesellschaftliches Engagement vereint. Bis zum 23. Dezember können Besucher*innen bei freiem Eintritt über 90 Prozent des Programms erleben – von Live-Musik bis hin zu funkenden Feuershows und magischen Performances.Restkarten für das Festival du Cirque ab 39 Euro (ermäßigt ab 29 Euro) sind unter der Tollwood-Tickethotline 089 38 38 50 0 (versandkostenfrei) oder über München Ticket und Eventim erhältlich. Infos zu Anfangszeiten und Preisen unter www.tollwood.de

Tollwood Winterfestival 2024

Ort: Theresienwiese, München

Zeitraum: 26. November bis 23. Dezember 2024

Festival du Cirque bis 22. Dezember 2024

Silvesterparty am 31. Dezember 2024

Freier Eintritt auf das Festivalgelände

Festival du Cirque – Programm

Ort: Grand Chapiteau, Tollwood Winterfestival

Eintritt: Ab 39 Euro, ermäßigt ab 29 Euro

Weitere Optionen: Trilogie-Ticket, Social-Ticket und Familien-Tickets

Circo Zoé: „Deserance“

Zeitraum: 26.11. bis 8.12.2024, jeweils 19:30 Uhr (spielfrei: 2.12.) außer: 1.12. und 8.12. – Showbeginn: 18 Uhr

Circa: „Humans 2.0“

Zeitraum: 10.12. bis 14.12.2024, jeweils 19:30 Uhr

Zusatzshow: 14.12., 16:30 Uhr

The 7 Fingers: „Duel Reality“

Zeitraum: 17.12. bis 21.12.2024, jeweils 19:30 Uhr, 22.12., 18:00 Uhr

Weitere Informationen und Tickets unter www.tollwood.de