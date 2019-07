Tom Odell auf dem Tollwood Sommerfestival 2019

Tom Odell steht einem der Sinn nach leidenschaftlichen, perfekt komponierten Liebesliedern über in die Brüche gegangene Beziehungen, dann ist man bei Tom Odell auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Mit seinem aktuellen und dritten Album „Jubilee Road” ist dem britischen Singer-Songwriter eine weitere grandiose Hymne für alle vom Liebeskummer heimgesuchten Romantiker gelungen.

Der internationale Durchbruch war ihm bereits 2013 mit seinem Debütalbum „Long Way Down“ mit der platinveredelten Hitsingle „Another Love“ geglückt, die sich mehr als eine Million Mal verkaufte. Bislang stehen für Tom Odell mehr als 1,8 Millionen verkaufte Alben und zehn Millionen Singles weltweit zu Buche und er wurde mit dem Brits Critics’ Choice Award und dem Ivor Novello Award als Songwriter of the Year ausgezeichnet. Der 27-jährige Odell hat das außerordentliche Talent, seine Geschichten in üppige Songs zu verpacken, mit Streichern und Bläsern und Chor und natürlich seinem akkordsatten Pianoklang.