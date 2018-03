Top Events vom Schürzenjäger Open Air bis zum Gletscher-Opening

Am „schönsten Ende der Welt“ weiß man, wie Feste gefeiert werden: Im Winter bei legendären Après-Ski Partys und Hüttenabenden, im Sommer bei den vielen Gassen-, Alm- und Schmankerlfesten beim Schürzenjäger-Open Air.

Das muss man einmal erlebt haben, wenn das Schürzenjäger Open Air (04.08.2018) vor 10.000 Alpenrock-Fans über die Bühne geht. Sobald Alf und seine Mannen auf dem Festgelände den ersten Ton anschlagen, ist der Funke auch schon aufs Publikum übergesprungen. Zahlreiche Biker und die Mitglieder von 20 Fan-Clubs stimmen in die Refrains der guten alten Schürzenjäger-Hits ein oder lauschen den neueren Hymnen wie „Herzblut“ und „Heimweh“. Die Schürzenjäger geben bei ihrem Heimspiel alles für ihr Publikum – live und laut, rockig und soft, mit Feingefühl für ihre Fans.

Dabeisein ist alles

Rund um das alljährliche Sommer-Highlight in Tux-Finkenberg gibt es viele weitere Gründe zum Mitschunkeln, Feiern und Verkosten, etwa beim Staudenfest der Schützenkompanie oder den Tuxer Gassen- und Schmankerlfesten. Ein Fixpunkt für die Kids sind die Sun, Fun & Planschparties beim Spielplatz des Erlebnisfreibades Finkenberg. Bei diesen Kinderfesten dreht sich der Spaß um Spielgeräte, Hüpfburg, Schminkpavillon und viele weitere Attraktionen. Im Rahmen von American Music Abroad haben diesen Sommer Bands, Chöre und Orchester aus den Vereinigten Staaten Gastauftritte in Tux-Finkenberg. Das aktivste Tal der Welt stellt sich auch wieder einigen sportlichen Wettbewerben – spannend für Teilnehmer ebenso wie für Zuseher. Darunter Anfang Juli die Zillertal Bike Challenge mit Zieleinlauf am Hintertuxer Gletscher und die 12. Zillertaler Holzhack-Meisterschaft. Im September klingt der Sommer in Tux-Finkenberg mit Almabtrieben urig und gemütlich aus: Mit dabei beim Almabtriebsfest in Finkenberg ist Akkordeonist und Schlagerstar Marc Pircher. Gleich nach dem Hintertuxer Oktoberfest holen Gletscherfans ihre Skier und Boards hervor: mit dem Hotzone.tv Park Opening glänzt für sie bereits Anfang Oktober ein erstes Highlight am Hintertuxer Gletscher. www.tux.at

Tux-Finkenberg: Events im Sommer

29.06.–01.07.18: Zillertal Bike Challenge mit Zieletappe – Hintertux

01.07.18: Erstes Platzkonzert und Frühschoppen der BMK Finkenberg – Finkenberg

09.07.18: American Music Abroad – Blue Tour – Tux-Lanersbach

10.07.18: Genuss-Straße am Dorfplatz – Tux-Lanersbach

10.07.18: Sun, Fun und Plantschparty – Finkenberg

16.07.18: American Music Abroad – Red Tour – Finkenberg

21.07.18: Fest der Freiwilligen Feuerwehr Finkenberg – Finkenberg

21.07.18: Staudenfest der Schützenkompanie Tux – Tux-Vorderlanersbach

29.07.18: American Music Abroad – Freedom Tour – Tux-Lanersbach

31.07.18: Sun, Fun und Plantschparty – Finkenberg

01.08.18: Welcome Party und Schmankerlfest – Finkenberg

04.08.18: Open Air der Schürzenjäger – Finkenberg

07.08.18: Genuss-Straße – Tux-Lanersbach

12.08.18: Tuxer Gassenfest – Tux-Vorderlanersbach

18.–19.08.18: 12. Zillertaler Holzhackmeisterschaft – Tux-Lanersbach

25.08.18: Schmankerlfest am Dorfplatz – Finkenberg

25.08.–02.09.18: 4. Hintertuxer Gletscher König – Hintertuxer Gletscher

02.09.18: Pfarrfest – Finkenberg

07.09.18: Rebellion im Zillertal 90 – 95 – Finkenberg

08.09.18: Almabtriebsfest mit Schafen und Haflingern und Marc Pircher – Finkenberg

15.09.18: Abschlusskonzert der Bundesmusikkapelle – Finkenberg

28.–29.09.18: Hintertuxer Oktoberfest – Hintertux

04.–07.10.18: Hotzone.tv Park Opening – Hintertuxer Gletscher