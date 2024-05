Top-Leichtathletik im Dantestadion – Das Ludwig Jall Sportfest am 11. Mai steht in den Startlöchern

Wenige Tage bis zum Start – Top-Leichtathletik in München

Jetzt beginnt die heiße Phase – am kommenden Samstag, 11. Mai, versammelt die 37. Auflage des Ludwig-Jall-Sportfests nationale und internationale Top-Leichtathleten im Münchner Dantestadion. Dazu kommen die stärksten Nachwuchs-Athleten ab der U16 sowie die Meisterschaften der Bayerischen Polizei. Ein weiteres wichtiges Thema beim Ludwig-Jall-Sportfest ist die Integration. Am 11. Mai treffen sich auch die Para-Sportler zu den offenen Bayerischen Meisterschaften. Insgesamt 700 Sportlerinnen und Sportler haben für dieses hochklassige Event gemeldet.

Gute Nachrichten für die Leichtathletik-Fans: Die kanadische 400-Meter-Spezialistin Micha Powell wird definitiv am Start sein. Mit der 29jährigen Kanadierin kommt die nächste Topathletin zum World Ranking Competition ins Dantestadion nach München.

Beim Ludwig-Jall-Sportfest wird das 400-Meter-Finale durch die sympathische Kanadierin zum absoluten Highlight-Rennen. Dort bekommt es Micha voraussichtlich mit der schnellen Berlinerin Jennifer Hauke zu tun.

Packende Wettkämpfe ab 11 Uhr

Das Dantestadion wie gemacht für persönliche Bestleistungen. Im Frühsommer 2024 geht es für viele Athletinnen und Athleten zusätzlich um die Tickets für die Olympischen Spiele in Paris. Entsprechend international ist die Meldeliste den 11. Mai. Neben Top-Startern der LG Stadtwerke München wie Christina Hering, Aleksandar Askovic und Yannick Wolf reist ein hochkarätiges Starterfeld in die Landeshauptstadt. Aus der deutschen Spitze ebenfalls vertreten sind Michelle Janiak, Simon Bayer, Christian Zimmermann, Jonas Hügen, Arne Leppelsack, Rocco Martin, Silas Ristl und Maximilian Entholzner.

Über die 100 Meter der Männer kommen zwei Topstarter aus Nigeria. Enoch Adegoke war Afrikameister der U20 und hat eine Bestzeit von 9,98 sec. im Palmares. Gejagt wird er von seinem Landsmann Folawiyo Olaoye.

Auf der 100-Meter-Distanz der Frauen möchte die libanesische Rekordhalterin Aziza Sbeity erneut zeigen, dass sie im Dantestadion für Rekorde gut ist – ihre Bestzeit stellet sie 2023 in München auf.

Der britische Hochspringer Akin Coward grüßt aus der Höhe – sein Rekord liegt bei 219 Zentimetern.

Aus Aserbeidschan kommt die nationale Meisterin im Dreisprung. Yekaterina Sariyeva ist immer für Sprünge um die 13 Meter gut. Edmond Hounthon war über die 400 Meter bereits zwei Mal Landesmeister des Benin. In München möchte er in der olympischen Saison ein Ausrufezeichen setzen.

Insgesamt rund 6.500 Euro Preisgeld

Top-Leistung soll sich lohnen, deshalb werden in München traditionell vergleichsweise hohe Preisgelder ausgeschüttet – von der Jugend bis zu den Top-Stars. „Wir möchten den Zuschauern auch ohne Meisterschaft spannende Wettkämpfe bieten“, sagt Christian Steinmann vom Organisationskomitee. „Der kleine Anreiz soll die Sportlerinnen und Sportler noch ein wenig pushen – über alle Klassen hinweg.“

Mehr als 100 Helfer im Einsatz

Rund 60 Helfer aus den Reihen des PSV München, dazu mehr als 40 Kampfrichterinnen und Kampfrichter machen dieses Event erst möglich. Von Freitag bis Sonntag sorgen sie dafür, dass die Athleten aber auch die Zuschauer ein perfektes Event erleben.

Für die Verpflegung der Zuschauer sorgen Food Trucks wie Roadsmoker.de und der große Bäckerei-Stand der Handwerksbäckerei Treiterer aus Odelzhausen.

Großzügige Förderung durch Stadt München und den Bezirksausschuss 10

Ohne Partner und Sponsoren ist ein solches Sportfest nicht denkbar. Denn das Ludwig-Jall-Sportfest rechnet zwar mit rund 600 Zuschauern – die erleben aber nicht nur Höchstleistungen, sondern auch familienfreundliche Eintrittspreise. Umso wichtiger ist die Förderung der Stadt München. Neben dem Referat für Bildung und Sport ist heuer erstmals auch der Bezirksausschuss Moosach (BA 10) als Unterstützer mit an Bord. Vielen herzlichen Dank.

München steht für sauberen Sport

Die Macher des Ludwig-Jall-Sportfest stehen für faire Wettkämpfe und eine saubere Leichtathletik ein. Deshalb hat sich das Event nicht nur der Projekt „I run clean“ von European Athletics angeschlossen. Im Rahmen der Wettkämpfe am 11. Mai wird auch die Nationale Anti-Doping-Agentur (NADA) im Dantestadion kontrollieren.

Olympioniken auch abseits der Laufbahn

Das Ludwig-Jall-Sportfest bietet auch abseits der Wettbewerbe spannende Begegnungen. Wie im vergangenen Jahr ist die Deutsche Hochschule für Gesundheit und Sport im Dantestadion vertreten und informiert über das Studienangebot und -inhalte – mit prominenter Unterstützung. Für die DHGS mit am Start sein wird Biathlon-Olympiasieger und Weltmeister Arnd Peiffer, die ideale Gelegenheit, den Wintersport-Star aus der Nähe zu erleben.