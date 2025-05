Leichtathletik in München begeistert – und die Münchner lassen sich begeistern. Doch nicht nur zu großen Meisterschaften im Olympiastadion. Im Mai treffen sich einige der besten deutschen und internationalen Leichtathleten zum Kräftemessen im Dantestadion. Die Veranstalter erwarten zum 38. Ludwig-Jall-Sportfest am 24. Mai rund 600 Sportlerinnen und Sportler aus 15 Nationen. Damit ist das Meeting in der Landeshauptstadt eines der größten jährlich wiederkehrenden Leichtathletik-Events in Bayern.

Zwei Wochen vor dem Event läuft die Organisation auf Hochtouren. Rund 150 ehrenamtliche Helfer und Kampfrichter garantieren im Vorfeld sowie am 24. Mai selbst für einen großartigen Leichtathletik-Tag in München.

In der historischen Kulisse des Dantestadions geht es für die Elite auch um Weltranglistenpunkte: Das Ludwig-Jall-Sportfest hat vom Leichtathletik-Weltverband erneut den Status „World Ranking Meeting“ verliehen bekommen. Für die Lokalhelden der LG Stadtwerke München, aber auch für internationale Top-Athleten ein Anreiz mehr, hier ihre besten Leistungen abzurufen.

Wie gemacht für Rekorde

Stimmung, Anlage und Organisation sind wie gemacht für Rekorde: Allein beim LJS 2024 erzielten die Starterinnen und Starter fast 100 persönliche Bestleistungen. Auch für die 38. Auflage 2025 haben sich bereits prominente Starterinnen und Starter angekündigt. Mit dabei sein werden voraussichtlich Weitspringerin Shereeze Cutler aus den USA, die Top-Sprinter Enoch Adegoke und Folawiyo Olaye aus Nigeria sowie Dreispringerin Yekaterina Sariyeva, aus Aserbaidschan.

Doch auch bei den angebotenen Disziplinen ist das Ludwig-Jall-Sportfest besonders. Im Dantestadion stehen die sonst nur selten angebotenen 400 Meter Hürden auf dem Programm, ein echtes Highlight.

Leichtathletik für alle

Dabei ist das Ludwig-Jall-Sportfest mehr als ein Treffen der Elite. Bereits ab 10 Uhr gilt es für die Aktiven ab der Altersklasse U16, in verschiedenen Sprint-, Lauf-, Sprung- und Wurfdisziplinen ihre Bestleistungen abzuliefern. Mehr noch: Das Meeting ist ein Fest der Inklusion. Den ganzen Tag über messen sich die bayerischen Para-Sportlerinnen und -Sportler in den unterschiedlichsten Disziplinen bei den offenen bayerischen Meisterschaften der Para-Leichtathletik.

Das Besondere: Bei diesem Meeting im Dantestadion messen sich die Para-Sportlerinnen und -Sportler nicht getrennt vom Rest des Wettkampfs in eigenen Läufen. Beim Ludwig-Jall-Sportfest sind die Starterinnen und Starter mit Handicap Teil des normalen Wettkampfs. Natürlich gibt es eine eigene Wertung, gestartet wird aber in gemeinsamen Rennen mit den Sportlern ohne Behinderung, angefeuert vom begeisterten Publikum. Das ist gelebte Inklusion.

Spitzensport hautnah

Für die 38. Auflage des am 24. Mai 2025 hoffen die Veranstalter um Dr. Christian Steinmann vom Post SV München auf rund 1.000 Zuschauer. Denn ein Leichtathletik-Event dieser Klasse sei eine echte Show. „Bei uns erleben die Besucher hautnah Sport auf hohem Niveau – und das bei familienfreundlichen Eintrittspreisen“, erklärt der Chef des Organisationskomitees. Die Macher rechnen mit Startern aus ganz Deutschland sowie unter anderem aus Island, Benin, Saudi-Arabien, Kanada, Frankreich und der Ukraine.

Im Stadion: viel Vergnügen

Auch neben dem Stadionrund gibt es für die Leichtathletik-Fans viel zu erleben: Im Dantestadion warten Food Truck, Kaffee-Bar, Social Media Wall und die Stände von vielen Ausstellern und Partnern, die über Jobangebote und Produkte informieren.

Alle Infos zum Event unter https://www.ludwig-jall-sportfest.de/