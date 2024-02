Total abgefahren oder in aller Stille: Wintererlebnisse in der Zugspitz Arena Bayern-Tirol

Es sieht schon beeindruckend aus: Jeden Montag stellen die Profis der Skischule Pepi Pechtl in Lermoos ihr Können unter Beweis und springen durch Feuerreifen oder fahren in spektakulären Formationen den Hang hinab. Waghalsige Kunststücke und Sprünge zur Musik der 90er Jahre begeistern nicht nur Klein, sondern auch Groß und sind für die ganze Familie ein unvergessliches Erlebnis. Gut zu wissen: Dafür fährt sogar ein zusätzlicher Skishow Bus, damit niemand die tolle Aufführung verpassen muss. Dienstags ist dann die Skischule Berwang auf der Tiroler Seite an der Reihe und lässt die Pistenraupen des Berwangertales auffahren. Sowohl die tierischen Freunde Bobo-Pinguin und Bär Brauni als auch Freeskier und Snowboarder der „Crazy Jumpers“ bieten abwechslungsreiche Action. Der Eintritt ist frei und es gibt Glühwein sowie Kinderpunsch: zugspitzarena.com/de/News-Events/Skishows

Garmisch-Partenkirchen ist Heilklimatischer Kurort – die wohltuende Luft können Gäste bei verschiedenen Angeboten schnuppern. Zum Beispiel bei der Kulinarischen Wanderung, die am 1., 15. und 29. Februar sowie am 14. und 28. März stattfindet. Los geht es jeweils um 10 Uhr bei der Tourist Information. Auf der vierstündigen Tour zum Pflegersee und zurück lernen Teilnehmende bei einigen Übungen, dass man das Heilklima riechen, fühlen und sogar schmecken kann. Natürlich gibt es im Berggasthof auch real etwas zu essen, Kaiserschmarrn oder Suppe, bevor es wieder zurück ins Tal geht. Mit der Zugspitz Arena Bayern-Tirol CARD kostet dieses Angebot 25 Euro, ansonsten 27 Euro. Online buchbar unter www.gapa-tourismus.de.

Auch in Grainau gibt es geführte Wanderungen. Besonders stimmungsvoll sind die Fackelwanderungen am 14., 21. und 28. Februar, die jeweils um 19 Uhr am Grainauer Kurhaus (Schwimmbad) beginnen. Mit Fackeln geht es zwischen 60 und 90 Minuten durch die verschneite Winterlandschaft rund ums Zugspitzdorf. Danach gibt es Tee oder einen Glühwein. Mit der Gästekarte ist dieses Angebot kostenlos. Auskunft und Anmeldung: Tourist-Information Grainau. Bei der Winterwanderung zur Wildfütterung am 2., 9. und 23. Februar dagegen steht das Rotwild im Vordergrund. Es geht über den aussichtsreichen Kramerplateauweg zur gemütlichen Einkehr in der Almhütte. Anschließend gibt es eine Schaufütterung im Wintergatter von 16 bis 17 Uhr. Der Eintritt zur Wildfütterung beträgt drei Euro für Erwachsene und ein Euro für Kinder ab sechs Jahren; inkludiert in der Zugspitz Arena Bayern-Tirol CARD. Hunde dürfen leider nicht mit. Auskunft, Anmeldung und Treffpunkt in der Tourist-Information, www.grainau.de.

Für Nachtschwärmer gibt es außer der Fackelwanderung noch folgende Angebote: Am 3., 10., 13. und 24. Februar sowie am 9. März öffnet das Olympia-Eissport-Zentrum in Garmisch-Partenkirchen seine Pforten zum Discolauf. Zwischen 20 und 22 Uhr können Besucher dann zur Musik ihre Runden drehen. Der Eintritt kostet für alle ab sechs Jahren sechs Euro. Schlittschuhe können direkt vor Ort geliehen werden.

Lieber mit dem Schlitten unterwegs? Von 1. Februar bis 7. März gibt es donnerstags auf der beleuchteten Rodelbahn Bärenritt beim Egghof Sun Jet in Berwang Nachtrodeln von 17.30 bis 20.45 Uhr. Wer es benötigt, bekommt das Material mit schnellen Kufen bei den Skiverleihen Klotz und Sport-Alm (im B-Active Center). Zum Aufwärmen kehrt man in „Das View – the Pop-up“ (ehem. Jägerhaus) ein. Auch in Ehrwald gehört die beleuchtete Talabfahrt jeden Freitag von 2. Februar bis 15. März den Rodlern. Es geht mit Zipfelbob, Holzrodeln oder Rennschlitten die Piste runter und mit der Ehrwalder Almbahn (18.30-21.30 Uhr) bequem wieder rauf. Vor und zwischen dem wilden Ritt kann man sich im Tirolerhaus, Ganghofer Hütte oder Brentalm stärken. Rodeln ist bis 23.15 Uhr erlaubt, das Equipment gibt es an der Talstation der Bahn zu leihen. Das Nachtrodeln findet nur bei entsprechender Schneelage statt; für Kinder gibt es eine Helmpflicht. Weitere Infos und Preise unter zugspitzarena.com.

