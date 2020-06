Totalschaden nach illegalem Autorennen auf der Leopoldstraße

Am Samstag, den 20.06.2020, gegen 18.30 Uhr, kam es im Bereich des Siegestores in

München Schwabing zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Münchner befuhr nach

ersten Ermittlungen mit überhöhter Geschwindigkeit die Leopoldstraße stadtauswärts und

verlor die Kontrolle über seinen Pkw. Er geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit

dem entgegenkommenden Pkw eines 30-Jährigen mit Wohnsitz in München.

Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Die

Leopoldstraße war für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme für ca. zwei Stunden gesperrt.

Der 19-Jährige wurde u. a. wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens angezeigt. Das

Fahrzeug sowie der Führerschein des 19-Jährigen wurden nach Rücksprache mit der

Staatsanwaltschaft München beschlagnahmt.

Die weitere Sachbearbeitung in diesem Fall erfolgt durch die Verkehrspolizei des

Polizeipräsidiums München.