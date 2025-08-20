Tourismus in München weiterhin auf der Erfolgsspur

München ist erfolgreich in das Tourismusjahr 2025 gestartet. Im ersten Halbjahr wurden im Januar, April und Mai Rekordzahlen erreicht. Insgesamt konnten 4,14 Millionen Ankünfte (+1,4 Prozent) und 8,79 Millionen Übernachtungen (+1,3 Prozent) registriert werden.

Dr. Christian Scharpf, Referent für Arbeit und Wirtschaft: „Es freut mich sehr, dass sich der Tourismus in unserer Stadt stabil weiterentwickelt. Maßgeblich waren hier die Messen BAU und BAUMA sowie die beiden Fußballgroßereignisse Champions League Finale und die UEFA Nations League beteiligt. Auch wenn die Besucherzahlen in den Sommermonaten dieses Jahr nicht so hoch wie im Konzertsommer und zur Fußball-EM 2024 sein werden, rechne ich mit einem starken September mit den Höhepunkten IAA Mobility und Oktoberfest sowie einem sehr guten letzten Quartal mit den Messen productronica und ISPO sowie dem Christkindlmarkt.“

Der Inlandstourismus bildet mit 5,08 Millionen Übernachtungen (+1,8 Prozent) weiterhin die stabile und zuverlässige Basis für München. Der Anteil am Gesamtübernachtungssaufkommen lag damit bei 58 Prozent.

Die UEFA Euro 2024 hatte positive Effekte auf den Tourismus, die in diesem Jahr jedoch ausgeblieben sind. So fehlten unter anderem die schottischen Fans, so dass die Übernachtungszahlen aus Großbritannien (-23,6 Prozent) das Vorjahresniveau nicht halten konnten. Gleiches gilt für Skandinavien (-13,8 Prozent) und dem sonstigen Europa/Serbien (-10,3 Prozent). Der Verdrängungseffekt während der UEFA EURO 2024 ist neben italienischen Gästen beispielsweise auch bei Schweizer*innen und Österreicher*innen spürbar gewesen, allerdings ist hier die erhoffte Erholung zum Teil ausgeblieben. Die Zahlen sind im erste Halbjahr für die Schweiz (-5,7 Prozent) und Österreich (-10,4 Prozent) rückläufig. Italien hingegen gehört wieder zu den Wachstumsmärkten (+17,1 Prozent).

Eine Überraschung gibt es auf dem osteuropäischen Markt. So zeigte die Türkei mit 88.000 Übernachtungen ein deutliches Plus von 36,6 Prozent und bringt damit, hinter Polen (97.000 Übernachtungen), die meisten Tourist*innen aus diesem Marktsegment in die Landeshauptstadt.

Der für München wichtigste Auslandsmarkt bleibt die USA. Mehr als 525.000 Übernachtungen wurden im ersten Halbjahr 2025 gezählt, das sind 1,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Bei den Fernmärkten setzt sich der positive Trend der asiatischen Märkte fort, Japan (+16,1 Prozent), Indien (+13,6 Prozent) und China (+9,2 Prozent). Die Gäste aus den Arabischen Golfstaaten sind weiterhin zurückhaltend (-8,7 Prozent).

Top Ten der Auslandsmärkte, Januar mit Juni 2025

1. USA 525.933 Übernachtungen

2. Italien 285.304 Übernachtungen

3. Österreich 234.312 Übernachtungen

4. Großbritannien 212.019 Übernachtungen

5. Schweiz 208.897 Übernachtungen

6. China 146.619 Übernachtungen

7. Skandinavien 132.590 Übernachtungen

8. Spanien 129.159 Übernachtungen

9. Frankreich 122.116 Übernachtungen

10. Arabische Golfstaaten 111.188 Übernachtungen