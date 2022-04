Tourist Information am Hauptbahnhof wieder geöffnet

Seit Dienstag, 29. März, beraten die München Profis wieder Gäste in der Tourist Information am Hauptbahnhof, Luisenstraße 1. Das Team an der Tourist Information gibt in elf Sprachen kompetent Auskunft und hat viele individuelle Tipps auf Lager. Die Besucher*innen können Hotelzimmer, Stadtrundfahrten oder Rundgänge buchen, München Card und München City Pass (http://www.muenchen.travel/artikel/gaestekarten/muenchen-card-city-pass) erwerben und sich mit Broschüren und Stadtführern in vielen Sprachen versorgen. Für Gäste mit Höreinschränkungen wurde eine Induktionsanlage eingebaut.

Infoscreens informieren über tagesaktuelle Angebote. Außerhalb der Öffnungszeiten zeigen die Screens im Schaufenster das Programm für den kommenden Tag. Die Tourist Information hat von Dienstag bis Samstag, 9 bis 17 Uhr, geöffnet.

Damit die Gäste trotz Baustellen im Bahnhofsumfeld problemlos zur Tourist Information finden, gibt es eine ausgeschilderte Wegeführung. Der Standort ist auch auf GoogleMaps und auf Münchens Tourismusportal unterhttp://www.muenchen.travel/pois/muenchen-tipps-fuer/tourist-information-hauptbahnhof sichtbar. Auch unter www.einfach-muenchen.de finden die Gäste der Stadt vielfältige Inspiration und Information für ihren Aufenthalt.

Hintergrund

München Tourismus ist als kommunale Tourismusorganisation im Referat für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München angesiedelt. München Tourismus entwickelt gemeinsam mit seinen Partnern aus der Privatwirtschaft, dem Tourismusinitiative München TIM e.V., Marketing- und PR-Maßnahmen sowie touristische Produkte, um die Destination München im internationalen Wettbewerb zu positionieren. Hierfür legt die Tourismuskommission München, ein gemeinsames Gremium des Stadtrats und der örtlichen Tourismuswirtschaft, die strategische Ausrichtung fest.