Tradition trifft Humor: Der Maibockanstich 2026 im Hofbräuhaus

Das Bayerische Staatsministerium der Finanzen und für Heimat, Albert Füracker und der neue Direktor des Staatlichen Hofbräuhauses in München, Dr. Jörg Lehmann laden am Dienstag, den 14. April 2026, zum traditionellen Maibockanstich ein. Rund 600 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft werden im historischen Festsaal erwartet, um gemeinsam mit einem kräftigen Schluck Maibock den Frühling gebührend zu begrüßen.

Den feierlichen Fassanstich nimmt Finanzminister Albert Füracker persönlich vor. Unterstützt wird er dabei von Brauereidirektor Dr. Jörg Lehmann. Der erste Krug Maibock wird dem bayerischen Minsterpräsidenten Dr. Markus Söder serviert.

Für beste Unterhaltung ist gesorgt: Der bekannte bayerische Kabarettist Django Asül, der seit 2008 als politischer Kabarettist auftritt, wird mit seinem scharfsinnigen Humor das Publikum begeistern. Eine besondere Neuerung in diesem Jahr ist der kurze Gastauftritt des charmanten Duos „Lausdeandl“, das für zusätzliche Heiterkeit sorgen wird. Musikalisch untermalt wird der Abend von den „Holledauer Hopfareissa“, die mit traditionellen Klängen für zünftige Stimmung sorgen. Durch den Abend führt die charmante Moderatorin Marion Schieder, während Claudia Finger-Erben die TV-Moderation übernimmt.

Der Hofbräu Maibock: Ältestes Bockbier Münchens

Der Hofbräu Maibock ist nicht nur ein saisonales Highlight, sondern auch das älteste Bockbier Münchens, dessen Brautradition bis ins Jahr 1614 zurückreicht. Ursprünglich als Fastenbier gebraut, entwickelte er sich schnell zu einem beliebten Starkbier, das die Münchner und ihre Gäste jedes Frühjahr aufs Neue begeistert. Er ist ein kräftiges, untergäriges Starkbier mit einer Stammwürze von ca. 16,3 % und einem Alkoholgehalt von etwa 7,2 % vol. Sein vollmundiger Geschmack, gepaart mit einer feinen Malznote und einer angenehmen Hopfenbittere, macht ihn zu einem wahren Genuss für Liebhaber traditioneller Braukunst.

Der Maibockanstich im Hofbräuhaus ist seit jeher ein gesellschaftliches Ereignis, das die bayerische Braukunst und Lebensart zelebriert. Die Gäste können sich auf einen Abend voller Tradition, Genuss und bayerischer Gastfreundschaft freuen.

TV-Übertragung und Mediathek

Für alle, die nicht live dabei sein können, wird die Veranstaltung zeitversetzt im Fernsehen übertragen. Die Ausstrahlung ist für 20:15 Uhr am Abend des 14. April 2026 geplant. Eine Wiederholung ist am Freitag, den 17. April, um 22:45 Uhr sowie auf 3sat am Samstag, den 25. April 2026, um 2:00 Uhr vorgesehen. Im Anschluss an die TV-Ausstrahlungen wird die Sendung zudem in der ARD-Mediathek abrufbar sein, sodass ein breites Publikum an diesem besonderen Münchner Ereignis teilhaben kann.

Über das Hofbräuhaus München:

Das Staatliche Hofbräuhaus in München ist eine der bekanntesten Brauereien der Welt und ein Wahrzeichen bayerischer Bierkultur. Seit seiner Gründung im Jahr 1589 steht es für höchste Braukunst und bayerische Tradition. Der Maibockanstich ist eine der ältesten und beliebtesten Veranstaltungen im Jahreskalender des Hofbräuhauses.