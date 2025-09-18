Tradition trifft Innovation: Der Oktoberfest-Presserundgang 2025

Traditionell kurz vor dem Wiesnstart luden Stadt und Schausteller zum Presserundgang über das Festgelände. Treffpunkt war diesmal die Oide Wiesn, wo Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter gemeinsam mit Wirtschaftsreferent und Wiesn-Chef Christian Scharpf die Neuheiten präsentierte.

Im Mittelpunkt stand das Museumszelt (1. Station), das in diesem Jahr mit einer besonderen Ausstellung aufwartet: „Jedes Bild ein Treffer! Fotografie auf dem Jahrmarkt“. Die Schau widmet sich der Geschichte der Jahrmarktsfotografie – von den ersten Porträtbuden des 19. Jahrhunderts über Apparate und Schaustellerkunst bis hin zur digitalen Gegenwart. Besucherinnen und Besucher können nicht nur historische Exponate bestaunen, sondern auch selbst aktiv werden: mit Scherzfotografien des Schaustellers Chris Doherty oder einer immersiven Installation des Künstlers Romain Mader.

Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit dem Münchner Stadtmuseum und wird von der Historischen Gesellschaft Bayerischer Schausteller e.V. sowie der Kohlndorfer Stiftung unterstützt. Sie zeigt eindrucksvoll, wie die Fotografie vom einstigen Jahrmarktsspektakel zum allgegenwärtigen Alltagsbegleiter wurde – und warum nostalgische Fotobuden bis heute ihren Platz auf dem Oktoberfest haben.

2. Station: Geisterhöhle (Oide Wiesn 13)

Die Geisterhöhle auf der Oidn Wiesn ist eine klassische Geisterbahn für die ganze Familie aus dem Jahr 1965. Sie bietet eine spannende Mischung aus Grusel und Abenteuer und sorgt mit aufwendig gestalteten Szenerien und schaurigen Effekten für Nervenkitzel.

3. Station: Olympia-Looping (Straße 5, Nr. 30)

Passend zum Olympiaentscheid gibt es dieses Jahr am Olympia-Looping einen Fotopoint. Hier können Besucher*innen einen lustigen Schnappschuss machen – ganz im Sinne des olympischen Gedankens: Dabei sein ist alles!

4. Station: Fahrgeschäft „Happy Sailor“ (Schaustellerstraße 10)

Ein echtes Nostalgie-Highlight ist der Happy Sailor, Baujahr 1979. Er gilt als die letzte noch existierende Seesturm-Bahn in Deutschland. Mit seinen 20 Gondeln in Bootsform geht es rasant auf und ab – vorwärts, rückwärts und sogar seitwärts. Kinder ab 8 Jahren dürfen schon alleine fahren, sodass der Happy Sailor zu einem echten Familienklassiker geworden ist, der Jung und Alt gleichermaßen begeistert.

5. Station: „Sky Lift“ (Straße 3 Ost, Nr. 5)

Schwindelfreie Wiesn-Besucher*innen kommen beim Sky Lift voll auf ihre Kosten: In vier Gondeln geht es bis auf 71 Meter Höhe. Von dort eröffnet sich ein weiter Blick über die Stadt und das darunterliegende Festgelände – durch ein spezielles Bodenfenster sogar direkt nach unten. Während sich zwei Gondeln an der Turmspitze majestätisch drehen, warten die anderen beiden am Boden auf neue Gäste. Jede Gondel bietet Platz für 20 Personen, und dank barrierefreiem Zugang können alle das luftige Vergnügen genießen.

6. Station: Neuer Weißbiergarten „Isarschänke“ (Straße 2 Ost, 4)

Gemütlichkeit pur verspricht der neue Weißbiergarten „Isarschänke“. Mit seinem traditionellen bayerischen Charme lädt er zum Verweilen ein. Im Mittelpunkt plätschert ein Brunnen, der für eine entspannte Atmosphäre sorgt. Ein besonderes Vergnügen erwartet die Gäste zudem über ihren Köpfen: Ein Mönch radelt auf einem Seil quer über den Biergarten – ein Spaß, der Groß und Klein gleichermaßen begeistert und die Isarschänke zu einem neuen Lieblingsplatz auf der Wiesn machen dürfte.

7. Station: Fahrgeschäft „Montgolfiere“ (Straße 3, Nr. 18)

Für die jüngsten Wiesn-Besucher sorgt die „Montgolfiere“ für leuchtende Augen. Das Kinder-Hochkarussell im nostalgischen Heißluftballon-Design hebt die kleinen Passagiere sanft bis auf 8,5 Meter Höhe. In den Gondeln schwebt man beinahe wie in einem richtigen Ballonkorb – ein Erlebnis voller Leichtigkeit, das Familien gemeinsam genießen können und das den Zauber vergangener Zeiten zurück auf die Wiesn bringt.

8. Station: „Café Theres´“ (Straße 3, Nr. 16)

Der Presserundgang fand seinen stimmungsvollen Abschluss im Café Theres´, das von Katharina Wiemes und seit diesem Jahr auch von Oliver Wendel betrieben wird. Wiemes hat das Traditionszelt ihrer Familie zu einem modernen Café- und Weinzelt weiterentwickelt, das Tradition und Zeitgeist verbindet. 2021 wurde es in „Café Theres´“ umbenannt – eine Hommage an Königin Therese, die Namensgeberin der Theresienwiese. Heute präsentiert sich das Zelt als kleines, stilvolles Schmuckstück: mit liebevoll gestalteten Malereien von München an den Wänden, maßgeschneiderten Holzmöbeln und einer Atmosphäre, die Gäste wie gute Freunde willkommen heißt. Ein Ort zum Innehalten, Genießen und geselligen Beisammensein.

Weitere kulinarische Neuheiten

Auch kulinarisch gibt es Neues zu entdecken: In der Breznbäckerei von Oliver Krems (Straße 4 Ost, Nr. 4) werden Brezn in verschiedensten Variationen frisch vor Ort gebacken. Von der klassischen Variante über liebevoll belegte bis hin zu ofenfrisch überbackenen Kreationen – hier duftet es verführerisch nach Tradition und Handwerkskunst. Die Backstube aus dem Jahr 1999 bringt den Charme einer echten Brezenwerkstatt auf die Wiesn und lädt dazu ein, den wohl bayerischsten Snack in neuer Vielfalt zu genießen.

Mit all diesen Neuheiten und altbewährten Klassikern verspricht das Oktoberfest 2025 ein unvergessliches Erlebnis für Jung und Alt – voller Spaß, Tradition und bayerischem Lebensgefühl.