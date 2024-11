Traditionelles Anleuchten des Christbaums am 25. November um 17 Uhr

Vom 25. November bis 24. Dezember findet am Münchner Marienplatz der traditionelle Christkindlmarkt statt. Offiziell eröffnet Oberbürgermeister Dieter Reiter den Markt mit dem Anleuchten des Christbaums am 25. November, 17 Uhr. Insgesamt 138 Stände sind heuer auf dem Christkindlmarkt zugelassen, davon bietet etwa die Hälfte Waren an. Die Anfänge des Münchner Christkindlmarkts liegen im 14. Jahrhundert. Er gilt als das Original unter den Weihnachtsmärkten in der Stadt.

Christbaum Bis 6. Januar 2025 erleuchtet der Christbaum mit seinen rund 3.000 Kerzen den Marienplatz. Wie im vergangenen Jahr wird die die Beleuchtung erst um 16 Uhr eingeschaltet, um Energie zu sparen. Sie leuchten bis 8.15 Uhr in der Früh. Auch die verwendete LED-Technik sorgt für Energieeffizienz.

Gespendet wurde die 23 Meter hohe Küstentanne von der Gemeinde Antdorf im Landkreis Weilheim-Schongau. Wie jedes Jahr betreibt die Spendergemeinde gemeinsam mit ihren Ortsvereinen einen Glühweinstand mit bayerischen „Snacks“ im Prunkhof des Rathauses. Ebenfalls im Prunkhof können an zwei eigenen Ständen landestypische Produkte der Partnerstädte Sapporo und Kiew erworben werden.

Wie in früheren Zeiten ist der Christkindlmarkt in erster Linie ein Warenmarkt, auf dem es eine große Auswahl an Weihnachtsgeschenken gibt. Die Marktkaufleute bieten handbemalte Glasbilder, selbstentwickelte Denk- und Geduldsspiele, Wollhausschuhe, Honig und Imkereiprodukte aus eigener Herstellung und vieles mehr. Ergänzt wird das Angebot durch originellen und handgefertigten Christbaumschmuck, Töpferwaren oder Plätzchenausstecher. Auch Wachsmodeln, Leuchtsterne, Zwetschgenmanderl, Engelshaar und Strohsterne gehören zu den Klassikern auf dem Christkindlmarkt.

Allgemeine Information

Der Markt erstreckt sich vom Marienplatz zum Alten Peter, in die Fußgängerzone (Kaufingerstraße und Neuhauser Straße) sowie in die Sendlinger Straße und auf den Rindermarkt. Die Stände sind von Montag bis Samstag von 10 bis 21 Uhr und an den Sonntagen von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Am Eröffnungstag, 25. November, beginnt der Verkauf ebenfalls um 10 Uhr. An Heiligabend, 24. Dezember, läuft der Betrieb von 10 bis 14 Uhr. Alles zum Christkindlmarkt: Plan, Musikprogramm und Spezialitäten unter www.christkindlmarkt-muenchen.de