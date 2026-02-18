Traditionelles Geldbeutelwaschen am Fischbrunnen 2026

In Anlehnung an einen erstmals im 15. Jahrhundert belegten Münchner Brauch hat Oberbürgermeister Dieter Reiter am heutigen Aschermittwoch das traditionelle Geldbeutelwaschen auf dem Marienplatz vollzogen. Vor zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern tauchte er – unterstützt vom Hacker-Pschorr-Durstlöschzug – das Stadtsäckel in den Fischbrunnen und erinnerte damit an die lange Geschichte dieses überlieferten Rituals.

Der Brauch geht auf Zeiten zurück, in denen das Dienstpersonal mit dem symbolischen Waschen der Geldbeutel seine Herrschaft darauf hinwies, dass nach den ausgelassenen Faschingsfeierlichkeiten die Kassen leer waren und dringend wieder aufgefüllt werden mussten.

Oberbürgermeister Dieter Reiter erklärte dazu:

„Ob das Geldbeutelwaschen tatsächlich etwas bewirkt, wissen wir nicht. Aber eines hat sich gezeigt: Dass es im vergangenen Jahr ausfallen musste, hat sich nicht gerade positiv auf die städtischen Finanzen ausgewirkt. Deshalb hoffen wir, dass es dieses Jahr hilft und das Stadtsäckel künftig nicht ganz so leer bleibt wie derzeit.“

Neben dem Oberbürgermeister nahmen auch Dominik Krause, Verena Dietl, Stadtkämmerer Christoph Frey sowie zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter des Stadtrats am traditionellen Geldbeutelwaschen teil.