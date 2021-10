Tram 19: Zeitweise Bus statt Tram zwischen Einsteinstraße und Berg am Laim Bf.

Aufgrund von Arbeiten an der Oberleitung verkehren am Dienstag, 26. Oktober, zeitweise Busse statt Trambahnen auf der Linie der Tram 19 zwischen Einsteinstraße und Berg am Laim Bf. Die Busse des Schienenersatzverkehrs sind mit der Liniennummer 19 gekennzeichnet.

Der Streckenabschnitt der Tram zwischen Einsteinstraße und Berg am Laim Bf. ist zwischen 10 Uhr und 14 Uhr gesperrt. Zu den übrigen Zeiten verkehrt die Tram-Linie 19 ohne Einschränkungen.

Die Arbeiten und der damit verbundene Schienenersatzverkehr waren ursprünglich bereits für Donnerstag, 21. Oktober, vorgesehen, mussten aber aufgrund des Sturmtiefs „Ignatz“ kurzfristig verschoben werden.

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) informiert ihre Fahrgäste unter anderem mit Aushängen an den Haltestellen über die Änderungen. Alle Informationen sind außerdem auf mvg.de sowie in der App „MVG Fahrinfo München“ abrufbar.