Tram 25, Bus X30, 58/68, N45: Ersatzverkehr und Umleitungen in Haidhausen

Synergien bei Bauarbeiten von SWM und MVG

Die Stadtwerke München (SWM) führen von Montag, 13. Februar, bis voraussichtlich Sonntag, 11. Juni, im Bereich Milchstraße, Steinstraße, Franziskanerstraße und Regerstraße Fernwärmebauarbeiten durch. Dabei handelt es sich um Vorarbeiten für die künftige Dampfnetzumstellung, die in diesem Gebiet ab 2027 vorgesehen ist. Die dafür nötigen Sperrungen werden genutzt, um auch die Trambahnschienen zwischen den Haltestellen Wörthstraße und Rosenheimer Platz nach gut 25 Betriebsjahren zu erneuern. Außerdem wird die Haltestelle Rosenheimer Platz barrierefrei ausgebaut und die neue ebenfalls barrierefreie Haltestelle Carl-Amery-Platz zwischen Regerplatz und Ostfriedhof errichtet, an der künftig die Linien 25, X30, 58/68 und N45 halten.

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) muss daher die Tram 25 im Nordabschnitt durch Busse ersetzen und die Buslinien X30, 58/68 sowie die Nachlinie N45 umleiten.

Bus statt Tram zwischen Ostfriedhof und Max-Weber-Platz

Die Tram 25 verkehrt während der Baumaßnahmen nur im Abschnitt Grünwald bzw. Großhesseloher Brücke – Ostfriedhof und wendet am St.-Martins-Platz. Im Abschnitt Ostfriedhof – Max-Weber-Platz fahren ersatzweise Busse. Die Busse fahren alle 10 Minuten, spätabends und am frühen Morgen alle 20 Minuten. Der Linienweg der Ersatzbusse weicht aufgrund der nötigen Straßensperrungen teilweise erheblich von dem der Tram 25 ab. Die Haltestelle Wörthstraße kann von den Bussen nicht angefahren werden, bleibt aber durch die Linie 21 angebunden. Die Haltestelle Regerplatz wird nur in Richtung Süden bedient, ist aber auch vom Ostfriedhof her durch die umgeleitete Linie 68 erreichbar.

Umleitungen der Buslinien X30, 58/68, N45

Wegen der Baumaßnahmen wird der ExpressBus X30 zwischen Ostbahnhof und Ostfriedhof über den S-Bahnhof St.-Martin-Straße umgeleitet. Die Buslinien 58/68 und N45 umfahren die Sperrung über Regerplatz und Schweigerstraße, die Haltestelle Aurbacherstraße entfällt.

Der genaue Routenverlauf des Ersatzverkehrs ist auf Aushängen an den Haltestellen zu finden sowie auf der Sonderseite mvg.de/tram25. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Baumaßnahmen

Modernisierung des Fernwärmenetzes für die Energiewende

Die SWM modernisieren ihr Fernwärmenetz und richten es auf die Zukunft aus. Ziel ist, den Münchner Bedarf an Fernwärme bis spätestens 2040 CO 2 -neutral zu decken – schwerpunktmäßig mittels Geothermie.

Um die umweltfreundliche Wärme aus der Tiefe nutzen zu können, müssen die SWM das heute noch in einigen Stadtteilen bestehende Dampfnetz auf ein Heizwassernetz umstellen. Dazu werden in jährlichen Schritten Dampfnetz-Gebiete in der Au, in Haidhausen, Teilen von Berg am Laim/Ramersdorf, Schwabing und Teilen der Maxvorstadt umgerüstet. In Au/Haidhausen finden nun vorbereitende Arbeiten dafür statt.

Weitere Infos: swm.de/waermewende