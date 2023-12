Tram durch den Englischen Garten kommt

Mobilitätsausschuss treibt Planungen voran

Die Tram durch den Englischen Garten kann kommen. Um diese Lücke im Tramsystem zu schließen, hat der Mobilitätsausschuss des Stadtrats heute den Trassierungsbeschluss gefällt. Die neue Linie verbindet den Osten mit dem Westen der Stadt besser und entlastet die U-Bahnlinien in der Innenstadt.

Wichtig ist der SPD/Volt-Fraktion, dass die Belange von Anwohnenden, Gewerbetreibenden, von Fuß- und Radverkehr und des Naturschutzes in allen drei anstehenden Planfeststellungsabschnitten ernst genommen werden und in den weiteren Prozess einfließen. Eine intensive Bürgerbeteiligung und Information seitens des Mobilitätsreferats und der Münchner Verkehrsgesellschaft MVG ist für SPD/Volt-Pflicht.

Der Neubau der Tramnordtangente wird sich in drei eigenständige Planfeststellungsabschnitte gliedern. Der Mobilitätsausschuss befasste sich heute mit dem ersten Abschnitt vom Elisabethplatz über Franz-Joseph-Straße, Martiusstraße, Thiemestraße und durch den Englischen Garten bis hin zur Tivolistraße mit Wendeschleife. Mehr Fahrgäste können dann direkt, komfortabel und schnell nördlich an der Innenstadt vorbeifahren. Für einen weiteren Teilabschnitt zwischen Regina-Ullmann-Straße und Johanneskirchen wird im Frühjahr 2024 Baurecht erwartet. Damit können Fahrgäste von der Giselastr. bis zur Flughafen S-Bahn in Johanneskirchen in knapp 20 Minuten fahren.

“Lange haben wir an der Nordtangente gefeilt, um die sensible Querung des Englischen Gartens möglichst gut und ohne große Eingriffe zu lösen. Mit neuen Akkutrams verzichten wir auf störende Oberleitungen und schaffen barrierefreie Haltestellen. Die Linie schafft echte Zeit- und Kapazitätsvorteile für die Fahrgäste. Wir setzen auf sichere und bezahlbare Mobilität für alle. Dies gelingt uns mit dieser Ost-West-Verbindung durch den Englischen Garten.” Lars Mentrup, SPD-Stadtrat