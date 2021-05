Tram fährt nach Stromausfall wieder nach Plan

Nach dem Stromausfall am Freitagmorgen im Münchner Osten hat sich der Betrieb der Tram der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) wieder norma-lisiert. Die Fahrzeuge fahren im gesamten Liniennetz wieder weitestgehend nach Plan. Am Morgen war es zu erheblichen Ausfällen und Verspätungen im Tramverkehr gekommen.

Von dem Stromausfall betroffen war auch der Tram-Betriebshof in der Ein-steinstraße, so dass Fahrzeuge am Morgen nicht ausrücken konnten. Auf dem Betriebshof konnte die Stromversorgung für die Trambahnen gegen 6.45 Uhr wiederhergestellt. Danach konnte das reguläre Angebot nach und nach wiederaufgenommen werden. Zunächst verkehrten alle Linien im 20-Minuten-Takt.

Die Stromversorgung für den Werkstattbetrieb auf dem Betriebshof wird noch wiederhergestellt.

Die MVG bedauert die entstandenen Unannehmlichkeiten für die Fahrgäste.