Tram kracht in Taxi – Hauptbahnhof

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Taxi und einer Straßenbahn ist es am Samstagabend in München gekommen. Glücklicherweise ging es glimpflich aus.

Gegen 22.09 erreichten gleich mehrere Notrufe die Integrierte Leitstelle zu einem Unfall in der Bayerstraße. Nachdem ein Verkehrsunfall zwischen einer Trambahn und einem Taxi gemeldet wurde, alarmierte die Einsatzzentrale Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst mit dem Stichwort „Verkehrsunfall – Person eingeklemmt“.

An der Einsatzstelle eingetroffen machten sich die Retter ein Bild der Lage. Die Trambahn war bereits komplett leer und betroffene Personen aus der Tram waren nicht dabei. Die Fahrerin der Trambahn wurde von den Einsatzkräften betreut, blieb aber weitestgehend unverletzt. Der Fahrer des Taxis war in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den leicht verletzten 30-jährigen Fahrer. Er wurde vom Rettungsdienst und Notarzt vor Ort behandelt, verweigerte aber dann einen Transport in die Klinik.

Nachdem die Straßenbahn ein Stück zurückgefahren wurde, konnte das verkeilte Fahrzeuge entfernt und die Fahrbahn von Fahrzeugteilen und Betriebsstoffen gereinigt werden. Die Münchner Verkehrsgesellschaft kümmerte sich um die Kontrolle der Straßenbahn. Ein Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.