Tram- oder U-Bahnfahrer*in werden: Einfach einsteigen mit der Bewerbungstram

„Nächster Halt: Arbeitsvertrag!“ Wer sich für einen sicheren Arbeitsplatz bei der MVG im Fahrdienst bei U-Bahn und Tram interessiert, ist eingeladen, an Bord der Bewerbungstram zu kommen. Am Dienstag, 23. April, steht sie von 9 bis 14 Uhr in der „Ackermannschleife“ (Tramwendeschleife am Ackermannbogen).

Auch Quereinsteiger*innen sind herzlich willkommen. Mitarbeiter*innen aus Recruiting und Fahrdienst informieren über den Arbeits­alltag, führen Vorstellungsgespräche und geben bei grundsätzlicher Eignung noch an Bord eine vorläufige Zusage.(1) Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Infos gibt es auf www.swm.de/bewerbungsbahn, Fragen beantwortet das Recruiting Service Team der Stadtwerke München telefonisch: 089 / 2361-2198.

Die MVG als Arbeitgeber

Die MVG bietet im Fahrdienst bei U-Bahn, Bus und Tram sichere und zukunftsweisende Arbeitsplätze mit Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Als Teil des SWM Konzerns und der städtischen Daseinsvorsorge legt sie Wert auf gute und verlässliche Arbeitsbedingungen, die – etwa durch den „Wunschdienstplan“ – auch mit dem Privatleben im Einklang stehen.

Bewerber*innen im Fahrdienst müssen mindestens 21 Jahre alt sein. Vorausgesetzt werden eine eigenverantwortliche, zuverlässige und engagierte Arbeitsweise, gute Deutschkenntnisse und ein kundenorientiertes Auftreten sowie für die Tram den Führerschein der Klasse B. Für die U-Bahn braucht es ihn nicht. Erforderlich ist in allen Fällen die Bereitschaft zu Schicht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit. Die geeigneten Bewerber*innen durchlaufen eine rund dreimonatige Ausbildung.

Infos zum Fahrdienst und zur Ausbildung: www.swm.de/fahrer

Adresse Ackermannschleife: Ackermannstraße 88

Anfahrt: Tram 12/20/21, Bus 53 „Leonrodplatz“

Tram 12/20/21, Bus 53/59 „Infanteriestraße“

(1) Zusage unter Vorbehalt; notwendige Unterlagen müssen ggf. nachgereicht und die gesundheitliche Eignung durch den SWM Werkarzt bestätigt werden.