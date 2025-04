Tram-Wartehallen am Theodolindenplatz stehen, weitere folgen in den nächsten Wochen

Die Stadtwerke München (SWM) und die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) haben am Theodolindenplatz die erste der noch fehlenden Wartehallen an der Tramlinie 25 in Harlaching aufgestellt.

Ende Februar lag der entsprechende Bescheid (Typzulassung) der Technischen Aufsichtsbehörde (TAB) vor. Die SWM haben daraufhin unmittelbar die Einzelgenehmigung beantragt und nach der Genehmigung mit dem Bau begonnen.

Noch bis Ende April sollen die Wartehallen an den Haltestellen Menterschwaige (in Richtung Grünwald) und Klinikum Harlaching (in beiden Richtungen) errichtet werden.

Aufbau weiterer Wartehallen

Bis voraussichtlich Mitte des Jahres folgen die Haltestellen Olympiapark West der Linien 20/21 und Carl-Amery-Platz der Linie 25 jeweils in beiden Richtungen. Die Haltestellen Scheidplatz (Linie 12), Karlsplatz (Stachus) (Linien 19 und 21 Richtung Innenstadt) und Hauptbahnhof (Linie 20 Richtung Moosach) sollen bis Ende des Jahres ausgestattet werden.