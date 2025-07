Tram-Westtangente Gleiskreuz in der Agnes-Bernauer-Straße eingesetzt & Bus statt Tram 19 bis Dezember

Seit einem Jahr bauen die Stadtwerke München (SWM) die Tram-Westtangente. Im Juni 2025 haben die Gleisbauarbeiten in der Fürstenrieder Straße sowie vorbereitende Arbeiten zum Einbau einer Gleiskreuzung und von Gleisbögen an der Kreuzung Fürstenrieder Straße / Agnes-Bernauer-Straße begonnen. Seit Dienstag, 29. Juli, liegt das Gleiskreuz in der Kreuzung. Damit kann der Gleisbau jetzt auch von Norden her in Richtung Ammerseestraße beginnen. Aufgrund von Verzögerungen kann die Tram 19 nicht wie ursprünglich geplant bereits ab September wieder regulär fahren. Sie muss bis Dezember im Abschnitt Pasing Bf. bis Lautensackstraße weiterhin durch Busse ersetzt werden.

Alex Indra, Leiter Großprojekte bei den SWM: „Ich freue mich, dass wir mit dem Einbau des Gleiskreuzes einen Meilenstein im Baufortschritt der Tram Westtangente erreicht haben. Leider gibt es aber auch Verzögerungen auf der Baustelle an der Kreuzung. Der Umbau der gesamten Kreuzungsanlage dauert deutlich länger als geplant, weil der Bauablauf mehrfach umgestellt werden musste. Auslöser dafür waren vor allem die Erneuerung der Hauptwasserleitung 5 und die schlechten Bodenverhältnisse vor Ort. Ich möchte mich bei unseren Fahrgästen und Anwohnern für die Einschränkungen entschuldigen und hoffe auf ihr Verständnis.“

Die Erneuerung der Hauptwasserleitung 5 nahm in der ersten Bauphase deutlich mehr Zeit in Anspruch als geplant. Sie hatte aber oberste Priorität, um die Trinkwasserversorgung jederzeit sicherzustellen. In der Folge mussten Baumaßnahmen für den eigentlichen Umbau der Kreuzungsanlage auf die aktuelle Bauphase verschoben werden. Das Nachholen dieser Arbeiten hat zu größeren Zeitverlusten geführt als zunächst angenommen.

Die schlechten Bodenverhältnisse kamen erschwerend hinzu. Die Tragfähigkeit des Bodens war insbesondere im Kreuzungsbereich mangelhaft. Daher musste das Erdreich stellenweise ausgetauscht werden, was ebenfalls mehr Zeit als ursprünglich geplant in Anspruch genommen hat.

Durch die Aufrechterhaltung des Verkehrs ist das Baufeld sehr eng. Der begrenzte Raum sorgt für zusätzliche Komplikationen in der Bauausführung. Um mehr Platz zu gewinnen, ist nun eine Änderung beim SEV erforderlich. Richtung Pasing fahren die Busse ab 1. August nicht mehr durch die Baustelle. Sie werden über Friedenheimer Straße, Laim Bf. und Von-der-Pfordten-Straße umgeleitet.

Anpassung des Linienwegs der Buslinien 130, 157 sowie der Ersatzbuslinien 19/N19

Die Buslinien 130 und 157 werden ab Freitag, 1. August, bis einschließlich Donnerstag, 14. August, in Fahrtrichtung Osten über die Landsberger Straße und Lautensackstraße umgeleitet. Die Haltestelle Schäufeleinstraße wird dabei in die Anwohnerstraße parallel zur Landsberger Straße verlegt, die Haltestelle Agnes-Bernauer-Straße wird in die Siglstraße verlegt.

Der Linienweg der Ersatzbusse 19 und N19 wird ab Freitag, 1. August, bis einschließlich Freitag, 19. Dezember, zwischen Willibaldplatz und Agnes-Bernauer-Platz in beiden Richtungen angepasst. Beide Linien fahren weiterhin auf dem Linienweg Westendstraße – Lautensackstraße – Fürstenrieder Straße – Willibaldplatz – Westbad – Pasing Bf.

In Fahrtrichtung Pasing Bf. entfällt die Haltestelle Fürstenrieder Straße, Fahrgäste können auf die Buslinien 51, 151 und 168 über Laim Bf. (S-Bahn) oder Laimer Platz (U5) ausweichen. In Fahrtrichtung Westendstraße kann die Haltestelle Agnes-Bernauer-Platz nicht mehr bedient werden. Fahrgäste können auf die benachbarten Haltestellen Willibaldplatz, Pronnerplatz und Fürstenrieder Straße ausweichen.

Weitere Informationen zur Tram-Westtangente gibt es unter westtangente.mvg.de. Detailliertere Angaben zum Ersatzverkehr sind auf mvg.de/trambau zu finden.