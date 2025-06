Tram-Westtangente: Start für den Gleisbau in der Fürstenrieder Straße

Ab Ende des Jahres sollen die ersten Trambahnen in der Fürstenrieder Straße fahren. Dann ist die Inbetriebnahme des ersten Abschnitts der Tram-Westtangente zwischen Agnes-Bernauer-Straße und Ammerseestraße geplant. Jetzt hat der Gleisbau für diesen Abschnitt begonnen.

MVG-Chef und SWM Geschäftsführer Ingo Wortmann: „Mit dem Beginn der Gleisbauarbeiten nimmt die Tram-Westtangente in Laim konkret Gestalt an. Wir schaffen in der Fürstenrieder Straße die Grundlage für den Interimsbetrieb zwischen Pasing und Gondrellplatz ab Ende des Jahres. Auch wenn es sich dabei zunächst nur um den ersten Abschnitt der Tram-Westtangente handelt, profitieren die Fahrgäste bereits von neuen Fahrtmöglichkeiten im Münchner Westen: Der Abschnitt verbindet die Linien 18 und 19 und bietet neue eine Direktverbindung zwischen Pasing, dem westlichen Teil Laims und Kleinhadern bis zum Laimer Platz. Außerdem erhöht sich die betriebliche Resilienz bei Störungen auf der Strecke der Linie 19 durch die Agnes-Bernauer-Straße.“

Alex Indra, Leiter Großprojekte bei den Stadtwerken München (SWM): „Die Gleise liegen zum Teil bereits an Ort und Stelle. In der kommenden Woche werden wir mit der Betonage beginnen. Ich freue mich darüber, dass in der Fürstenrieder Straße jetzt sichtbar wird, was wir in den vergangenen Jahren geplant und abgestimmt haben.“

Seit dem Spatenstich im Juni 2024 treiben die Stadtwerke München (SWM) den Bau der Tram-Westtangente sowie die Projekte im Kontext der Neubaustrecke mit voller Kraft voran. Mit der Verlegung der Versorgungsleitungen und insbesondere der Hauptwasserleitung 5 bringen die SWM auch die städtische Versorgungsinfrastruktur auf den neuesten Stand.

Am 2. Juni haben die Arbeiten zum Einbau einer Gleiskreuzung und von Gleisbögen an der Kreuzung Fürstenrieder Straße / Agnes-Bernauer-Straße begonnen. Bereits im vergangenen Jahr wurden an der Kreuzung mit der Ammerseestraße ebenfalls eine Gleiskreuzung und Gleisbögen eingebaut. Die Strecke, die jetzt in der Fürstenrieder Straße gebaut wird, verknüpft diese beiden Kreuzungen.

Alle Informationen rund um die Tram-Westtangente gibt es auf der laufend aktualisierten Sonderseite westtangente.mvg.de.