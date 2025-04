Tramhaltestelle am Sendlinger-Tor-Platz: Körperverletzungsdelikt – eine Person schwer verletzt

Am Freitag, 28.03.2025, gegen 03:30 Uhr kam es zu einem Körperverletzungsdelikt an der Tramhaltestelle am Sendlinger-Tor-Platz. Dabei geriet ein 37-Jähriger mit Wohnsitz in München, mit vier bislang unbekannten Personen in Streit.

Der 37-Jährige wurde dabei von den Männern umringt. Einer von ihnen schlug ihm anschließend mit voller Kraft mit der Faust ins Gesicht. Infolgedessen stürzte er nach hinten zu Boden und schlug mit dem Hinterkopf auf den Betonboden auf. Dort blieb er regungslos liegen, woraufhin die vier unbekannten Täter die Flucht in Richtung Karlsplatz (Stachus) ergriffen.

Drei unbeteiligte Zeugen (29, 34 und 50 Jahre alle mit Wohnsitzen in München) leisteten erste Hilfe und verständigten Polizei und Rettungsdienst.

Der 37-Jährige kam schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein Münchner Krankenhaus und musste dort mehrere Tage behandelt werden. Er wurde inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen. Sein Zustand ist allerdings noch so beeinträchtigt, dass er bisher nicht vernehmungsfähig ist.

Die vier unbekannten Täter können lediglich als männlich, circa 25 Jahre und dunkel bekleidet beschrieben werden.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 24 geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Sendlinger Tor, Sonnenstraße oder Stachus (Ludwigsvorstadt/Altstadt) Wahrnehmungen, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Insbesondere Hinweise zu einer größeren Personengruppe, die sich vor oder nach der Tatzeit im angegebenen Bereich aufgehalten haben, können die Ermittlungen maßgeblich unterstützen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.