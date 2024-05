Transporter steckt in Unterführung fest – Obermenzing

Heerstraße – Am Donnerstag ist ein Paketzusteller mit seinem Fahrzeug in einer Bahn-Unterführung stecken geblieben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Gegen 19:10 Uhr war ein Paketbote auf der Heerstraße in Obermenzing unterwegs. Auf dem Weg Richtung Feierabend schätzte er die Höhe seines Transporters jedoch offenbar falsch ein und blieb in einer Bahnunterführung stecken. Der Transporter klemmte so fest, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Verletzt wurde der Fahrer glücklicherweise nicht.

Um das Fahrzeug aus der misslichen Lage befreien zu können, setzten die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr München die Seilwinde des Rüstwagens ein. Anschließend wurde die beschädigte Beschilderung der Unterführung gesichert.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.