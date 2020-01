TrendSet Winter 2020: Hier kommen die Trends für S/S 2020 und Ostern 2020

• Christmas & Seasonals

• Floristry & Garden

• Stationery & Papery

• Office & School

• Hobbies & Toys

• Fashion & Jewellery

• Beauty & Wellness

TrendSet Topic Areas mit neuen Trends und Innovationen sowie neuer Platzierung

Auch in den Topic Areas warten vielen Neuheiten und Innovationen auf die Fachbesucher. In der TrendSet Country & Style gibt es trendige Trachten und moderne Heimat-Kollektionen zu entdecken. In der TrendSet Newcomer warten junge Unternehmen mit innovativen Produktideen auf die Besucher. Die TrendSet Bijoutex lockt mit trendigen Produkten rund um Fashion, Style und Modeschmuck. Und in der TrendSet Fine Arts stellen Künstler ihre zeitgenössische bildende Kunst aus. Die Topic Areas der TrendSet sind mit ihren neuen Platzierungen jetzt noch einfacher zu finden: TrendSet Newcomer und TrendSet Country & Style in Halle B2, TrendSet Fine Arts in Halle B3, TrendSet Bijoutex in Halle B4.