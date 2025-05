Trevor Parkes und die Red Bulls gehen getrennte Wege

Nach sieben erfolgreichen gemeinsamen Jahren trennen sich die Wege von Stürmer Trevor Parkes und dem EHC Red Bull München. Der Kanadier kehrt nicht in den Kader der Red Bulls zurück.

Parkes wechselte im Sommer 2018 nach zwei Spielzeiten bei den Augsburger Panthern zum viermaligen deutschen Meister. Gleich in seiner ersten Saison erreichte er mit den Red Bulls als erste deutsche Mannschaft überhaupt das Finale der Champions League. Dabei steuerte Parkes in neun Spielen ebenso viele Treffer sowie drei Assists bei. Das größte Highlight der sieben gemeinsamen Jahre war der Gewinn der deutschen Meisterschaft im Jahr 2023.

Bis zum 16. Februar 2025 war Parkes zudem DEL-Rekordtorschütze des EHC Red Bull München. Insgesamt 128 Treffer gelangen dem 34-Jährigen im Trikot der Münchner. Mittlerweile wird die interne Torjägerliste von Yasin Ehliz mit 131 DEL-Toren angeführt. In den Spielzeiten 2019/20 und 2020/21 wurde der Familienvater in der Hauptrunde jeweils DEL-Torschützenkönig. Allein in den ersten fünf Jahren seiner Zeit bei den Red Bulls gelangen Parkes 98 DEL-Treffer – kein anderer DEL-Spieler war in dieser Zeit häufiger erfolgreich.

Trevor Parkes: „Die vergangenen sieben Jahre waren ohne Frage die besten meiner Karriere. Der Wechsel nach München war damals eine leichte Entscheidung, die ich bis heute keine Sekunde bereut habe. Es bleiben unvergessliche Momente: Den Meisterpokal vor zwei Jahren in die Luft zu strecken, war sicherlich das größte Highlight meiner Laufbahn. Ich möchte mich auch bei den Fans bedanken, die mich in allen Höhen und Tiefen immer unterstützt haben. Es war mir eine Ehre.“

Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey: „Trevor war während seiner Zeit bei uns ein echter Impact-Spieler – auf und neben dem Eis. Er war eine Führungspersönlichkeit durch und durch. Leider hat ihn eine schwere Verletzung letzte Saison ausgebremst, sodass er seine Zeit bei uns nicht so beenden konnte, wie er es verdient hätte. Er wird immer zu den Besten der Besten unserer Organisation gehören. Wir wünschen ihm und seiner Familie für die Zukunft nur das Allerbeste.“

Bis zur Saison 2024/25 absolvierte Parkes 332 DEL-Partien sowie 38 CHL-Spiele für die Red Bulls. In der zurückliegenden Spielzeit kam er aufgrund einer schwerwiegenden Knieverletzung zu keinen weiteren Einsätzen. Die gesamte Organisation bedankt sich mit großer Wertschätzung für die langjährige Zusammenarbeit, die zahlreichen entscheidenden Tore und die gemeinsamen sportlichen Erfolge.