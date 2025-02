Trickbetrug durch falschen Bankangestellten in Moosach

Am Mittwoch, 26.02.2025, gegen 09:00 Uhr, erhielt ein über 80-Jähriger mit Wohnsitz in München zu Hause einen Anruf eines vermeintlichen Bankangestellten. Dieser gab an, dass eine Person vom Konto des über 80-Jährigen einen hohen vierstelligen Betrag abbuchen wollte. Daher wurde der Senior aufgefordert soviel Geld wie möglich auf ein neues Bankkonto zu überweisen, um sein Vermögen somit zu sichern. Im Anschluss überwies der über 80-Jährigen einen Betrag.

Am nächsten Tag erkannte der Senior den Betrug und erstattete eine Anzeige auf einer Polizeiinspektion.

Das Kriminalfachdezernat 6 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.