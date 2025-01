Trickbetrug in Pasing

Am Mittwoch, 29.01.2025, gegen 17:45 Uhr, kam es in Pasing zu einem Trickbetrug zum Nachteil einer 69-Jährigen mit Wohnsitz in München. Diese wurde auf eine Zeitungsannonce aufmerksam, in der dafür geworben wurde Teppiche, Pelze und andere alte Gegenstände anzukaufen.

Nach telefonischer Kontaktaufnahme durch die 69-Jährige begab sich der unbekannte Täter letztendlich mit Einverständnis zur Wohnadresse der späteren Geschädigten, um einen Teppich zu erwerben. Im Gespräch vor Ort erkundigte sich der Täter nach weiteren wertvollen Gegenständen. Hieraufhin übergab ihm die 69-Jährige Goldbarren im Wert eines fünfstelligen Betrages. Der Täter nahm die Goldbarren an sich und zahlte einen geringen Geldbetrag hierfür an. Den restlichen Geldbetrag wollte der Täter dann später bei der Abholung des Teppichs begleichen. Im Anschluss entfernte er sich mit dem Gold. Als sich der Täter nicht mehr bei der Geschädigten meldete, erstattete die 69-Jährige Anzeige bei der Polizei.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 61 geführt.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 185 cm groß, ca. 35 Jahre alt, kräftige Statur, südeuropäische Erscheinung, mittellange, schwarze, nach hinten gegelte Haare, arabischer Akzent, braungetönte Brille, drei Ringe am Ringfinger der linken Hand; bekleidet mit heller Jeans, blauem Hemd, dunkle Jacke, schwarzen spitzen Lederschuhen und roch auffällig nach Parfüm

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Präventionshinweis:

Die Münchner Polizei rät dazu insbesondere bei Haustürgeschäften grundsätzlich misstrauisch zu sein. Übergeben Sie keine Wertgegenstände ohne unmittelbare angemessene Gegenleistung und verlassen Sie sich nicht auf mündliche Abmachungen oder Zusagen. Im Verdachtsfall verständigen Sie gleich den Polizeinotruf unter der 110.